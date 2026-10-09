Сигнал из эпохи «космического рассвета»: земные приборы уловили радиосигнал, шедший более 10 млрд лет

Обсерватория MeerKAT, расположенная в Южной Африке, зарегистрировала импульс, ставший абсолютным рекордсменом по дистанции. Электромагнитный сигнал, обозначенный как FRB 20240304B, находился в пути к нашей планете свыше десяти миллиардов лет.

Анализ траектории показал, что излучение покинуло свою колыбель в эпоху, когда мироздание находилось в младенчестве — его возраст составлял порядка трех миллиардов лет. Это открытие отодвигает границы наблюдаемой радиоастрономии более чем в два раза по сравнению с прежними достижениями.

Маниша Калеб, возглавляющая исследовательскую группу, поясняет суть прорыва. Специалистам удалось зафиксировать мимолетный импульс из эпохи, когда мироздание было в пять раз моложе своего нынешнего состояния. Этот краткий радиосигнал послужил инструментом для анализа плотности и состава межгалактической среды, сквозь которую он шел эоны.

Коллега Калеб, астрофизик Темия Наннаяккара, подчеркивает масштаб хронологического разрыва. На момент генерации этого импульса в обозримом космосе отсутствовали не только планетарные системы, но и само светило, дающее нам энергию.

Первичный анализ параметров источника указывает на молодую звездную систему с бурным темпом формирования новых светил и дефицитом тяжелых химических элементов. Подобные физические условия идеально вписываются в модель магнетаров — нейтронных звезд, обладающих колоссальным магнитным полем.

Обнаружить колыбель этого сигнала помог космический комплекс James Webb. Поскольку объект обладал экстремально низкой светимостью, крупнейшие наземные оптические инструменты оказались бессильны. Только оптика в открытом пространстве позволила идентифицировать крошечный звездный остров. Его суммарная масса составляет лишь около десяти миллионов солнечных масс, что ничтожно мало на фоне габаритов Млечного Пути.

Лора Дрисен, участница проекта из Сиднейского университета, дает емкую характеристику находке. Материнская система этого радиовсплеска отличается карликовыми габаритами, почти полным отсутствием металлов и пиком интенсивности рождения звезд.

Помимо своей уникальности, данный импульс сработал как инструмент зондирования пространства. На протяжении восьми миллиардов лет он нес в себе данные о структуре магнитных полей и концентрации барионного вещества. Это дает научному сообществу принципиально новый метод картографирования скрытой массы, которая заполняет колоссальные пустоты между звездными скоплениями.

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