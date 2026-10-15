 

Северная Корея сообщила об испытаниях двух типов крылатых ракет для подводных лодок

15.10.2026, 4:30, Разное
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Северная Корея сообщила о проведении испытаний двух типов стратегических крылатых ракет, предназначенных для запуска с подводных лодок. По сведениям государственного информационного агентства KCNA, пуски состоялись 14 октября в Японском море, у восточного побережья КНДР.

Как утверждается в сообщении, целью испытаний была проверка боеготовности подводных боевых систем, совершенствование возможностей военно-морских сил по выполнению стратегических задач и подтверждение надежности средств военного сдерживания.

За испытаниями наблюдали высокопоставленные представители военного руководства КНДР, включая представителей Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и ракетного управления.

Технические характеристики ракет, дальность их полета и результаты испытаний не раскрываются. Также не уточняется, производились ли пуски непосредственно с подводной лодки или с подводной испытательной платформы.

Ранее на этой неделе, 12 октября, Северная Корея провела испытания баллистических ракет, запущенных в направлении Японского моря.


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