Самый быстрый пассажирский корабль стал самым большим искусственным рифом в мире

Cамый быстрый в мире трансатлантический лайнер SS United States завершил 74-летнюю карьеру и стал крупнейшим в мире искусственным рифом. Он был контролируемо затоплен 11 ноября 2026 года. Судно, спроектированное Уильямом Ф. Гиббсом, построили при поддержке правительства США и United States Lines. Оно было не только престижным проектом, но и военным транспортным средством. Вступив в строй в 1952 году, лайнер уже был рекордсменом: при длине 302 метров и водоизмещении 48 022 тонны он был самым крупным, из построенных в США.

Чтобы снизить вес, надстройку полностью сделали из алюминия. Судно было максимально пожаробезопасным: конструкция почти целиком состояла из металла и стекла, стекловолокна, пластика и асбеста. Из дерева на борту были только разделочные столы, тиковые накладки и 2 рояля — последние разрешили лишь после доказательства, что красное дерево не загорится, даже если его облить бензином.

Самым известным достижением SS United States стала скорость. В первом же рейсе судно побило рекорд с показателем 65,91 км/ч и получило специальный приз. Отмечается, что это не пиковая скорость — капитану приказали «всего лишь» побить рекорд. Причем, этот рекорд пассажирского лайнера не побит до сих пор. За годы судно перевозило президентов, видных политиков и артистов, но успех был недолгим: к 1960-м реактивные авиалайнеры вроде Boeing 707 оттянули пассажиров, а United States Lines столкнулась с проблемами с профсоюзами и сокращением поддержки правительства.

В 1969 году судно прекратило работу. Затем десятилетия лайнер ржавел, меняя владельцев. В итоге корабль был продан округу Окалус во Флориде, который решил использовать его в качестве искусственного рифа. Потребовалась большая работа: демонтаж двух труб, радарной мачты и отделки, вырезание отверстий в переборках и удаление тонн топлива и вредных материалов. Сейчас судно покоится на участке искусственного рифа C, в 40 км к юго-западу от Дестина.Источник — Okaloosa County