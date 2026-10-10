Самолет Путина, летевший в Москву, был вынужден сесть в Санкт-Петербурге из-за украинских БПЛА

Самолет президента РФ Владимира Путина, возвращавшийся из Туркменистана, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества, не смог 9 октября совершить посадку в Москве и был перенаправлен в Санкт-Петербург.

Причиной этого стали действия украинских беспилотников, в связи с которыми были закрыты четыре столичных аэропорта: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Самолетам специального летного отряда «Россия» пришлось кружить в столичном воздушном пространстве.

Отметим: неясно, находился ли сам Путин на борту направленного в Петербург самолета, однако именно этот борт доставил российского лидера на саммит в Туркменистан. Однако в московском небе «застрял» и еще один Ил-96, также используемый президентом и также летевший с саммита ШОС.

9 октября telegram-канал Ukraine context, считающийся близким к главе офиса президента Украины Кириллу Буданову, сообщил о начале кампании по блокированию российского воздушного пространства. Первым городом, где она проводится, стала Москва.

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