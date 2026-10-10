Самолет JetSMART, летевший из Сантьяго в Перу, подал сигнал бедствия у побережья Чили

Самолет Airbus A321neo авиакомпании JetSMART, выполняющий рейс JA850 из Сантьяго в Трухильо (Перу), подал общий аварийный сигнал 7700 во время полета вдоль побережья Чили.

По данным Flightradar24, самолет находился в районе Антофагасты и отклонился от первоначального маршрута.

Причина аварийного сигнала пока не сообщается. Информации о посадке или состоянии пассажиров и экипажа на данный момент нет.

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