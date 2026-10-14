 

«С тиранами не договариваются – их останавливают» — Ющенко обратился к Трампу с открытым письмом

14.10.2026, 15:15, Разное
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Третий президент Украины Виктор Ющенко 14 октября опубликовал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвал его не идти на уступки России, отказаться от торговли российским дизельным топливом и помнить об обязательствах Вашингтона перед Украиной.

«Я решил написать это письмо без лишнего дипломатического этикета и высокопарных слов – просто как человек человеку, как президент президенту, которому небезразлична судьба свободы и человеческого достоинства», – говорится в обращении Ющенко.

Бывший президент Украины напоминает о продолжающихся российских ударах по украинским городам и резко критикует решение американской администрации разрешить торговлю российским дизельным топливом. «Каждый доллар от этого дизеля – это купленная ракета, которая завтра прилетит в наши дома. Торговать с агрессором во время такой бойни – значит питать его военную машину», – пишет он.

Ющенко также напоминает Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года, подписанном после отказа Украины от ядерного оружия. По мнению бывшего украинского президента, Соединенные Штаты взяли на себя не только политические, но и моральные обязательства по обеспечению безопасности Украины. «Разве можно сегодня, когда на нас напал подлый враг, забыть о подписи Великой Америки под этим документом?!» – спрашивает он.

В письме Ющенко проводит историческую параллель с поставками американской нефти в Японию в 1930-х годах, которые, по его мнению, не предотвратили нападение на Перл-Харбор. Он также напоминает об участии выходцев из Украины во Второй мировой войне на стороне США, упоминая сержанта Михаила Стренка, одного из участников знаменитого поднятия американского флага на Иводзиме, и Александра Сильвашко, встретившегося с американскими военнослужащими на Эльбе в апреле 1945 года.

«Мы никогда, слышите, никогда и никому не отдадим своей Земли. Это наш дом, данный нам Богом под этим высоким солнцем. Мы здесь были, мы есть и мы всегда будем! Нас невозможно запугать ракетами и невозможно заставить сдаться, потому что в наших жилах течет кровь свободных людей. С тиранами не договариваются – их останавливают!» – завершает свое письмо Виктор Ющенко.


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