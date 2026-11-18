Рубио — «Последние технические сбои в США – не результат системной кибератаки»

Государственный секретарь США Марко Рубио попытался развеять опасения, связанные со все более частыми техническими сбоями и распространяющейся в социальных сетях информацией о том, что они взаимосвязаны.

«Я понимаю обеспокоенность и страх, но нет никаких доказательств, что мы подвергаемся системной атаке, что эти инциденты связаны между собой. И лучший способ противостоять страхам – это делиться всей информацией с гражданами», – сообщил он.

«А вся эта информация указывает, что инциденты никак не связаны с кибератаками, с действиями враждебных игроков или государств», – заявил Рубио. Такую же оценку высказал глава национальной разведки Джей Клейтон. По его словам, причина в том, что многие организации проводят работы по улучшению инфраструктуры.

За последние дни произошли масштабные сбои в работе Microsoft, в коммуникационной системе США, нарушившей авиасообщение, и даже в секретной системе Агентства национальной безопасности.