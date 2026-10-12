 

Россияне заплатят налог за каждый час пребывания в интернете. На эти деньги построят ЦОДы

12.10.2026, 13:03, Разное
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Государственная дума поддержала инициативу профсоюза программистов России о начале общенациональной кампании по строительству современных центров обработки данных (ЦОД). По замыслу общественников, в ближайшие годы необходимо как минимум утроить количество российских дата-центров.

«Мы имеем все возможности не просто идти вровень с США и Китаем в гонке нейросетей, благодаря передовым советским разработкам и прекрасной математической школе Россия может стать мировым лидером инноваций. Для этого просто нужно построить необходимую инфраструктуру», – сказал глава профсоюза Гамлет Лероян. 

Учитывая сложную экономическую ситуацию, активисты предложили для финансирования строительства ЦОД ввести временный налог – с 1 января 2027 года россиянам придётся платить за выход в Интернет.

«Это всего лишь 100 рублей за час, зато эффект от разработки сильного искусственного интеллекта ощутят все граждане. В конце концов, люди станут более разумно проводить время в сети и уделять больше внимания своим близким», – заверил Лероян.

Для взимания нового сбора Минцифры в ближайшее время запустит сервис «Мой Интернет», благодаря которому граждане смогут сразу же после оплаты получить доступ ко Всемирной паутине. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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