 

Россиянам, которые не видят перспектив в России, закроют выезд

13.10.2026, 16:04, Разное
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В России могут запретить выезд для граждан, которые публично озвучивали мнение о якобы «бесперспективности» дальнейшего проживания в стране. Соответствующий законопроект планирует принять Госдума в качестве подарка россиянам к Новому году.

Мера позволит сохранить человеческий капитал и позволит пессимистам переосмыслить свою ошибочную позицию.

«Попавшим в список предлагаем также отказывать в приёме в вузы и колледжи, поскольку есть риск использования образования в качестве трамплина для дальнейшего отъезда, включая бегство незаконным путём», – пояснили в рабочей группе.

Вернуть право на выезд сможет тот, кто докажет, что уже видит перспективы: для этого потребуется рекомендация от трудового коллектива и письменное обязательство вернуться из заграничной поездки.

«Если человек не видит перспективы, это не его вина, но это его беда. Мы должны помочь ему увидеть, – говорит один из авторов законопроекта, депутат Анатолий Гладких. – Мы уверены, что через год-два такие граждане и увидят перспективы, и даже начнут их создавать». 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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