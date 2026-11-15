 

Россиян оштрафуют за отказ от кошелька для цифровых рублей без уважительной причины

15.11.2026, 9:18, Разное
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Замглавы Центрального банка России Иван Стрельцов призвал граждан срочно оформить кошельки для цифровых рублей и начать использовать новый платёжный инструмент для повседневных трат.

В противном случае россиянам придётся ежемесячно платить штрафы – регулятор планирует с 1 января 2027 года привлекать клиентов банков к административной ответственности за отсутствие «финансового патриотизма».

«В жизни так бывает, что человеку надо дать волшебный толчок к чему-то новому и нужному. Именно поэтому мы приняли решение ввести этот сбор», – сказал Стрельцов.

Согласно решению ЦБ, с 1 января 2027 года за отказ без уважительной причины открыть кошелёк для цифровых рублей гражданам придется ежемесячно отдавать в бюджет по 5 тысяч рублей. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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