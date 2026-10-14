 

Россия выдвинула песню про кота Барсика на «Грэмми»

14.10.2026, 15:03, Разное
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Россия выдвинула песню из рекламы Т-Банка про Барсика на соискание музыкальной премии Grammy. Композиция о коте, купившем автомобиль через банковское приложение, будет претендовать сразу на несколько номинаций.

Выбор объяснили неожиданным интересом к песне со стороны профессиональных музыкантов. После выхода рекламы свои версии композиции записали группы ##### (5diez) и Stigmata, а позже песню начали исполнять и уличные музыканты.

«После номинации Юры Борисова на «Оскар» стало понятно, что российским артистам пора системно осваивать американские премии. Юра начал с кино, Барсик продолжит в музыке», – рассказал источник, знакомый с заявкой.

По его словам, кандидатуру Барсика поддержали единогласно: других претендентов решили не рассматривать после того, как члены комиссии ознакомились с метал-версиями композиции.

В случае попадания песни в число номинантов Барсик сможет лично присутствовать на церемонии. Сейчас представители российской делегации прорабатывают детали возможной поездки и формат появления кота на красной дорожке.

Хозяин Барсика сообщил журналистам, что о международной карьере питомца узнал из новостей.

«Машину он уже купил без меня. Теперь, видимо, и в Лос-Анджелес сам поедет», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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