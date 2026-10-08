Российский удар по пассажирскому автобусу в Краматорске, более десяти погибших

По меньшей мере 12 человек погибли и 13 пострадали в результате удара по рейсовому автобусу с пассажирами в украинском Краматорске. По данным полиции, была задействована бомба УМПБ Д-30 СН. Поврежден еще один автобус и многоквартирный дом.

«В прифронтовом Краматорске, где из-за постоянных российских обстрелов осталась лишь часть населения, каждая поездка по городу представляет постоянный риск. Мишенью российских террористов становится общественный транспорт. Краматорск платит жизнями за то, чтобы остаться украинским», – говорится в заявлении городского совета.

Тем временем, возросло до 22 человек число погибших в результате ракетного удара по Прилукам 7 октября. Среди жертв обстрела пятеро детей. Сообщается о 54 пострадавших. 15 человек спасены. Разбор завалов продолжается.

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