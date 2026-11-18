Российский удар по Одессе, есть погибшие

Возросло до трех человек число погибших в результате российского удара по Одессе. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Кипер.

«К сожалению, стало известно об еще одной жертве вражеской атаки по центру Одессы. Общее число погибших возросло до трех. Среди них две женщины и мужчина. На месте работают все соответствующие службы. Информация уточняется», – написал он.

Российская армия атаковала Одессу утром 18 ноября. Поврежден жилой дом, еще в нескольких зданиях вылетели стекла. Нанесен ущерб кафе, магазинам и автомобилям.