«Рособоронэкспорт» вывел на международный рынок робототехнический комплекс «Нерехта-Э»

Изображение: Ростех

На мировой рынок вышел российский наземный робототехнический комплекс «Нерехта‑Э», который представила компания «Рособоронэкспорт», входящая в структуру «Ростеха». Робот создан на Заводе им. Дегтярева и призван сделать выполнение боевых задач более результативным, а также минимизировать риски для военнослужащих.

«Нерехта‑Э» стал первым в России наземным боевым роботом, который успешно прошел полный цикл государственных испытаний. При его создании разработчики опирались на актуальные подходы к ведению боевых действий — акцент сделан на защите операторов, интеграции в единую информационную сеть и внедрении технологий искусственного интеллекта.

В зависимости от поставленной задачи на комплекс можно установить модуль стрелково‑гранатометного или противотанкового вооружения либо применять его в качестве транспортной платформы для перевозки грузов или эвакуации раненых. Гибридная силовая установка повышает скрытность машины — при работе на электромоторе снижается тепловая заметность.

Конструкция робота предусматривает бронированный корпус и гусеничную базу. Максимальная скорость движения — 20 км/ч. Время работы в движении позволяет вести активные маневры до 4 часов подряд, а в режиме стационарного наблюдения ресурс автономной работы увеличивается до 20 часов.

Модуль стрелково‑гранатометного вооружения включает 12,7‑мм пулемет «Корд» и 30‑мм автоматический гранатомет АГ‑30М. Для повышения точности стрельбы предусмотрены баллистический вычислитель и стабилизатор вооружения, а также система учета расхода боеприпасов. В состав прицельно‑наблюдательного комплекса входят дневные телевизионные и тепловизионные каналы.

Противотанковый модуль оснащен четырьмя направляющими для пуска управляемых ракет — в частности, 9М133 «Корнет» и 9М134 «Булат». Особенность конфигурации в том, что два таких робота, размещенных на дистанции 30 метров друг от друга, способны либо концентрировать огонь на одной цели, либо вести перекрестный обстрел по двум разным объектам. Модуль также оборудован тепловизионным прицелом.

Дополнительно комплекс может комплектоваться транспортным модулем грузоподъемностью до 1000 кг или модулем разведки и огневой поддержки.Источник — Ростех

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro