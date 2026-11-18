Робот-«кладоискатель»: как в Якутии будут искать мамонтов под вечной мерзлотой

Якутские ученые начали разработку роботизированного комплекса «Плейстоцен» для поисков останков древних животных, в том числе мамонтов, в условиях многолетней мерзлоты. Стоимость научного проекта оценивается в 70 млн рублей. Об этом сообщает Якутское – Саха информационное агентство (ЯСИА).

«Сейчас мы работаем над созданием роботизированного комплекса «Плейстоцен» для поиска останков древних животных, включая мамонтов. Таким образом, получим гораздо лучший по сохранности материал, что важно для научной деятельности. Этот робот должен объединить известные методы геологоразведки. Сейчас приборы применяются в таких работах раздельно, и это не дает необходимого эффекта. Проект оценивается в 70 млн рублей, мы выиграли грант Российского научного фонда для его создания», — рассказал заведующий отделом изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов.

Разработчиками комплекса выступают Академия наук Республики Саха (Якутия), МГТУ им. Н.Э. Баумана и МФТИ. Работы должны завершиться до 2029 года.

«Мы стартовали в этом году. Отправились в Чурапчинский и Среднеколымский районы Якутии, где изучали, как реагируют геофизические приборы на кости мамонтов под многолетней мерзлотой, как они отображаются в системе», — добавил Альберт Протопопов.

Напомним, Якутия является уникальной территорией, где найденные объекты мамонтовой фауны отличаются хорошей сохранностью. До 90% всех мировых находок с мягкими тканями и сохранившимися биологическими жидкостями приходятся на территорию республики. В 2020 году Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны РФ, одним из пунктов которой значится строительство в Якутии Всемирного центра мамонта (ВЦМ). Площадкой для создания ВЦМ станет Табагинский мыс как символический въезд в Якутск рядом с Ленским мостом. Здесь соединятся научная, культурная и туристическая инфраструктура будущего.

Источник: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве

Фото: Саина Титова/ ЯСИА