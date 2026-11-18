Режиссёр «Секретных материалов» рассказал, почему настоящие пришельцы перестали сниматься в сериале после 2003 года

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер объяснил, почему настоящие инопланетяне прекратили сниматься в сериале после 2003 года. По его словам, причина не в творческих разногласиях и не в гонорарах, а в «глобальном конфликте человечества с большинством инопланетных разумных рас».

Когда в 2012 году наступила дата предполагаемого вторжения, выяснилось, что его давно отменили, не уведомив землян – инопланетяне не захотели иметь дело с миром, который «довёл себя до такого печального состояния». Режиссёр отметил, что в сериале это объяснение прозвучало мимоходом – в одном из эпизодов XI сезона, где выживший член синдиката по имени мистер Y сообщил, что пришельцы «потеряли интерес к планете с исчезающими ресурсами и ухудшающимся климатом». Именно поэтому после 2003 года настоящие пришельцы перестали появляться на съёмочной площадке: они просто не видели смысла участвовать в проекте, который перестал соответствовать их интересам.

«Я не виню их, – заявил Картер. – Если бы я был пришельцем и увидел, что здесь происходит, я бы тоже не прилетел. У нас немного другая оптика, мы ко всему здесь привыкаем, а для них это дико. Поэтому с 2003 года мы снимаем в основном людей. Люди дешевле и не задают лишних вопросов».

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