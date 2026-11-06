Рейс KLM в Тель-Авив был отменен после ложного сообщения о бомбе и технической неисправности

Самолет нидерландской авиакомпании KLM, выполнявший рейс KL461 из Амстердама в Тель-Авив, в ночь на пятницу, 6 ноября, не смог продолжить полет после промежуточной посадки в Бухаресте. Причиной задержки первоначально стало сообщение о бомбе на борту, а позднее была обнаружена техническая неисправность.

Как пишет нидерландское агентство ANP со ссылкой на представителя KLM, самолет вылетел из Амстердама 5 ноября в 16:40 по местному времени. Около 19:30 поступило сообщение о взрывном устройстве. Самолет приземлился в аэропорту Бухареста, однако эта посадка была запланирована заранее, а не вызвана угрозой взрыва.

Все 52 пассажира и шесть членов экипажа покинули самолет. По информации румынского агентства News.ro, сотрудники спецслужб проверили самолет и не обнаружили взрывного устройства. Угроза была признана ложной.

После проверки лайнер получил разрешение продолжить полет в Тель-Авив, однако во время руления была обнаружена техническая неисправность. В результате рейс отменили. Пассажиров разместили в гостиницах, авиакомпания организует для них альтернативные рейсы.

Инцидент произошел на фоне волны ложных сообщений о бомбах на пассажирских самолетах в Европе. По данным Reuters, в четверг, 5 ноября, угрозы получили около 30 рейсов. Некоторые самолеты совершили незапланированные посадки, другие сопровождались истребителями.