Разработана модель оптимизации реакторов для производства метанола

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из Китая разработали модель, позволяющую оценить влияние переходного нагрева смеси метана и кислорода в пузырьках на прямую конверсию метана в метанол. Полученные данные могут быть использованы для разработки и оптимизации барботажных реакторов для прямого синтеза метанола — важнейшего базового сырья для химической и топливной промышленности.

Метанол (метиловый спирт) — один из важнейших продуктов современной химической и энергетической промышленности. Это сырье для производства формальдегида, уксусной кислоты, олефинов и других крупнотоннажных химических веществ, а также метанол перспективен как жидкий энергоноситель и промежуточный продукт в водородных энергетических системах. В настоящее время более 65 % метанола производится из природного газа, основной компонент которого — метан.

Традиционные подходы получения метанола — многостадийные, энергоемкие и связаны со значительными выбросами углекислого газа, поэтому разработка технологий прямой конверсии метана в метанол представляет большой интерес. При этом прямая конверсия метана в метанол остается одной из самых сложных задач в химической кинетике и реакторной инженерии. По словам ученых, ключевым требованием для ее успешного решения является создание реакционной системы, одновременно обеспечивающей эффективную активацию метана и строгий термический контроль, подавляя тем самым реакции глубокого окисления.

Одно из перспективных решений связано с использованием барботажных колонных реакторов с расплавленными металлами или расплавленными солями. Благодаря высокой теплоемкости и теплопроводности расплава такие системы могут эффективно отводить тепло, выделяющееся при экзотермическом окислении метана. Газовая фаза при этом диспергируется в множество пузырьков, каждый из которых можно рассматривать как независимый микрореактор с большой площадью поверхности раздела фаз. Среди дополнительных преимуществ — возможность сочетать термическую и плазмохимическую активацию, где радикалы метила и водорода, генерируемые в подаваемом газе, могут инициировать неравновесный радикально-цепной процесс без существенного усложнения конструкции реактора. Так, ранее было показано, что температурная стабилизация смеси метана и кислорода в пузырьках и добавление радикалов метила и водорода могут подавлять продукты глубокого окисления и увеличивать концентрацию метанола в продуктах с 10 % до 58 %, — говорит профессор-консультант отделения материаловедения Александр Пушкарев.

При моделировании прямого синтеза метанола в барботажном реакторе необходимо учитывать не только химическую кинетику, но и динамику нагрева газа внутри пузырька. Однако влияние переходного нагрева пузырька метана и кислорода на радикально-цепной синтез метанола до сих пор не было систематически количественно оценено. Этот вопрос, добавляют ученые, особенно важен для барботажных колонных реакторов с расплавленным металлом.

Поэтому целью данного исследования стал анализ влияния переходного нагрева смесей метана и кислорода в пузырьках различного диаметра на прямую конверсию метана в метанол в барботажном реакторе с расплавленным оловом и определение условий, при которых необходимо учитывать динамику нагрева для надежных кинетических расчетов, — поясняет ученый.

Для этого исследователи разработали CFD-кинетическую модель. В программном комплексе ANSYS Fluent было смоделировано переходное нагревание смеси метана и кислорода в сферических газовых пузырьках диаметром 0,2 – 3,0 мм, расположенных в центре сферической области расплавленного олова. Моделирование нагрева проводилось при давлении 20 – 40 атм, концентрации кислорода 10 – 40 об.% и температуре расплава 800 – 900 К. Полученные термофизические данные были связаны с подробной кинетической схемой окисления метана в специализированном ПО Kintecus.

Сначала в ANSYS Fluent были рассчитаны переходные температурные зависимости для пузырька метана и кислорода. Затем эти температурные профили были переданы в Kintecus в качестве внешнего теплового воздействия. Эта методика позволила напрямую количественно оценить, как реальный нагрев пузырьков влияет на начало цепного окисления радикалов, образование метанола и селективность конечного продукта. Полученные результаты позволяют определить условия, при которых переходный нагрев необходимо учитывать в кинетических расчетах, и могут быть использованы при разработке и оптимизации реакторов с пузырьками в расплавленной среде. Особенно актуально это для систем, сочетающих термическую и плазмохимическую активацию, где быстрая химическая реакция может сделать раннюю стадию нагрева решающей для производительности реактора, — подчеркивает Александр Пушкарев.

В исследовании приняли участие сотрудники отделения материаловедения Инженерной школы новых производственных технологий ТПУ и Пекинского университета науки и технологий (Китай).

Результаты опубликованы в журнале Chemical Engineering Journal Advances.

Фото: ТПУ

Источник: Минобрнауки России