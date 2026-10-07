 

Расследование атаки на рейс FlyDubai расширилось на Новую Зеландию и Австралию

07.10.2026, 12:45, Разное
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Власти Новой Зеландии начали проверку периода, который второй пилот рейса FlyDubai FZ1073 Хамам аль-Хаммами провел в стране во время летной подготовки. Помощник комиссара полиции Майкл Джонсон сообщил, что аль-Хаммами находился в Новой Зеландии по студенческой визе 175 дней – с 30 ноября 2018 года по 23 мая 2019 года – и проходил часть подготовки для британской компании, которая больше не работает в стране. Полиция изучает его пребывание и возможные контакты.

Австралийские спецслужбы также проверяют связи аль-Хаммами с этой страной. По данным Reuters, около десяти лет назад он учился в RMIT University в Мельбурне, однако не завершил обучение по инженерной специальности. Австралийские контртеррористические структуры пытаются установить круг его общения и выяснить, мог ли он подвергнуться радикализации во время учебы за рубежом.

Ранее два израильских источника сообщили Reuters, что аль-Хаммами на допросе заявил: он задумал атаку еще до трудоустройства во FlyDubai и искал авиакомпании, выполнявшие рейсы в Тель-Авив. По данным еще одного источника, он собирался захватить и разбить самолет на более раннем рейсе в Израиль, но тогда отказался от плана. Власти ОАЭ и сама авиакомпания официально имя второго пилота пока не публиковали.

The Wall Street Journal пишет, что аль-Хаммами был принят во FlyDubai в период масштабного расширения штата после пандемии. Авторы публикации отмечают, что численность персонала авиакомпании с 2021 года почти удвоилась, а число пилотов достигло примерно 1500. На фоне атаки следователи и представители авиационной отрасли проверяют, мог ли быстрый рост компании повлиять на качество отбора и проверки новых пилотов.

30 сентября Хамам аль-Хаммами напал на командира самолета Смита Маччхара с аварийным топором во время рейса Дубай – Тель-Авив. Маччхар сумел открыть дверь кабины, после чего пассажиры и члены экипажа обезвредили нападавшего. Самолет посадил в Саудовской Аравии резервный пилот FlyDubai, находившийся на борту (его имя по-прежнему не опубликовано).


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