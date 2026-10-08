Пьяный турист из Магадана случайно переплыл Чёрное море

Утром 5 октября в посольство России в Стамбуле обратился 40-летний житель Магадана, который попросил дипломатов помочь ему восстановить документы и вернуться на Родину.

Как пояснил мужчина, он уже неделю отдыхал вместе с товарищами в санатории под Севастополем, но «попал в оказию и случайно переплыл Чёрное море».

«Мы поспорили с мужиками, кто дальше проплывёт. Я немного увлёкся, а когда очухался, разворачиваться было уже поздно. Поэтому плыл вперёд и таки оказался в Стамбуле», – сказал россиянин..

За ночь мужчина проплыл 650 километров и поставил абсолютный рекорд в мировой истории.

«Нет уверенности, что будучи трезвым этот русский сможет повторить достижение. Так он он честно признался, что до заплыва неделю выпивал по полтора литра водки каждый день», – пишет турецкое издание Anadolu.

В настоящий момент россиянин находится в аэропорту Стамбула – в посольстве ему выдали все необходимые документы и приобрели билет до Москвы.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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