 

Путин выступил посредником между Ираном и США

10.10.2026, 12:30, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин по согласованию с иранским президентом Масудом Пезешкианом передал президенту США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта.

«На полях саммита в Туркмении Путин провел две встречи с Пезешкианом, на одной из них он сообщил президенту Ирана о предстоящем телефонном разговоре с Трампом. «И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта»», – рассказал чиновник.

Встреча Путина и Пезешкиана состоялась 8 октября. В официальном сообщении было указано, что лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений и обсудили укрепление сотрудничества в ключевых областях, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт и торговлю.


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