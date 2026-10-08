Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Туркменистане

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан встретились в четверг в Туркменистане, чтобы обсудить расширение двустороннего экономического и стратегического сотрудничества, сообщило иранское государственное информационное агентство IRNA.

По данным IRNA, встреча состоялась на полях саммита лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ) и экологического саммита по вопросам Каспийского моря.

В официальном сообщении указано, что лидеры двух стран обсудили развитие двусторонних отношений и обсудили укрепление сотрудничества в ключевых областях, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт и торговлю.

В последний раз Путин и Пезешкиан встречались лично 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, Кыргызстан. Тогда они обсудили двусторонние отношения и конфликт между США и Ираном. Во время той встречи Путин охарактеризовал прекращение огня между США и Ираном как «нестабильное и слишком хрупкое» и пообещал продолжать поддержку Тегерана.

Путин прибыл в Туркменистан в четверг с двухдневным визитом для участия в саммите лидеров СНГ и экологическом саммите по вопросам Каспийского моря, которые проходят в Национальной туристической зоне «Аваза» на побережье Каспийского моря.

В экологическом саммите по вопросам Каспийского моря принимают участие лидеры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана. В повестку встречи включены вопросы экологического сотрудничества в Каспийском регионе.

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