Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС в Шэньчжэне

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 ноября встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь. Они коротко побеседовали.

Встреча состоялась в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, который принимал участников саммита вместе со своей супругой Пэн Лиюань.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проведут полноценные переговоры 19 ноября.

В четверг должна состояться трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По предварительным сообщениям, ее участники намерены обсудить войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана, вопросы международной безопасности и экономического сотрудничества.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп проведут отдельный разговор в ограниченном составе. Предполагается, что одной из его тем станет урегулирование войны в Украине.

Ранее 18 ноября Путин провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Трамп прибыл в Шэньчжэнь после посещения Филиппин. В аэропорту его лично встретил председатель КНР.