Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС в Шэньчжэне
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 18 ноября встретились на торжественном приеме для участников саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь. Они коротко побеседовали.
Встреча состоялась в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, который принимал участников саммита вместе со своей супругой Пэн Лиюань.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проведут полноценные переговоры 19 ноября.
В четверг должна состояться трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По предварительным сообщениям, ее участники намерены обсудить войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана, вопросы международной безопасности и экономического сотрудничества.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп проведут отдельный разговор в ограниченном составе. Предполагается, что одной из его тем станет урегулирование войны в Украине.
Ранее 18 ноября Путин провел двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Трамп прибыл в Шэньчжэнь после посещения Филиппин. В аэропорту его лично встретил председатель КНР.