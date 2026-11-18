Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае. Ожидается трехсторонняя встреча с Трампом

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября провели переговоры в китайском городе Шэньчжэнь, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это третья личная встреча руководителей двух стран с начала 2026 года.

Как пишет ТАСС, на встрече обсуждались российско-китайские отношения, экономическое сотрудничество и международная повестка.

Путин заявил, что взаимодействие РФ и Китая в международных вопросах остается стабильным. По его словам, Москва и Пекин придерживаются общих подходов к формированию многополярного мирового порядка.

Переговоры состоялись накануне запланированной трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которая должна пройти на полях саммита АТЭС 18-19 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что организационные вопросы трехсторонних переговоров согласованы, а представители трех стран провели значительную подготовительную работу.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что одной из возможных тем переговоров станет продолжение диалога об урегулировании войны в Украине. Ранее американская сторона обозначила заинтересованность в обсуждении вопросов ядерного разоружения.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18-19 ноября. В нем участвуют руководители государств и экономик Азиатско-Тихоокеанского региона. Основные темы форума – развитие торговли, экономического сотрудничества и инноваций, включая технологии искусственного интеллекта.