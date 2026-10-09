Психопатия проявляется в письме: ученые изучили языковые маркеры расстройства личности

Психопатия — это не единый диагноз, а набор из трех черт: смелость, жестокость и расторможенность. Ученые из Университета Миссисипи выяснили, что эти черты проявляются и в письменной речи. Причем у каждой черты свой уникальный языковой след.

Три черты, а не один диагноз

Психопатия не является официальным диагнозом, который ставят психиатры или психологи. Однако этот термин широко используется в криминологии для описания проблемного набора личностных черт. Триархическая модель утверждает, что психопатическая личность обладает тремя ключевыми характеристиками: смелостью, жестокостью и расторможенностью.

У каждого человека эти черты присутствуют в той или иной степени. Опасность возникает, когда они проявляются вместе и на высоком уровне. Именно поэтому исследователи все чаще отказываются от термина «психопат» как категории, предпочитая говорить об отдельных измерениях.

Как проводили исследование

Ученые из Университета Миссисипи привлекли 307 студентов бакалавриата и 144 бывших заключенных. Каждый заполнил опросник TriPM, предназначенный для оценки трех психопатических черт. Затем участников попросили написать о своей жизни, описав взлет, падение и переломный момент.

Цель работы — не диагностика через письмо, а демонстрация того, как психопатические черты проявляются в повседневном поведении, включая язык.

Что показал анализ текстов

Люди с высокими баллами по шкале смелости реже использовали слова, связанные с тревогой: «беспокойство», «страх», «бояться», «нервный».

Высокие баллы по жестокости соответствовали меньшему употреблению слов с негативной эмоциональной окраской — «плохой», «ненавидеть», «обижен», «устал». Особенно это проявлялось при описании переломного момента в жизни.

Наибольшее влияние на язык оказала расторможенность. Люди с высокими баллами по этой черте реже упоминали положительные результаты во всех трех письменных заданиях. Они использовали более негативную лексику при описании взлетов и переломных моментов, но не при описании падений. Также они чаще упоминали употребление веществ — «пиво», «вино», «пьяный», «сигара» — когда писали о падениях и переломных моментах.

Что это меняет

Результаты показывают, что язык людей с психопатическими чертами не обязательно лишен эмоций или личного смысла. Это противоречит стереотипу о холодном, бессердечном преступнике. Однако их речь не всегда соответствует тому, что другие считают уместным для данного контекста.

Ученые подчеркивают: взгляд на психопатию как на многомерное явление позволяет увидеть, как эти черты проявляются у людей, не совершавших преступлений, — у студентов, бизнес-профессионалов, в межличностных отношениях.

Если цель — лечение или профилактика, необходимо понимать механизмы, стоящие за каждой из трех черт. У каждой из них свой уникальный набор исходов и следствий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

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