Протесты перекинулись на Бельгию, премьер-министр Франции призвал к диалогу

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню призвал к диалогу с учениками старших классов, инициировавших массовые протесты против условий обучения в школах – протесты, к которым подключились ультралевые, исламисты и профсоюзы.

«Старшеклассники очень дороги нам, и их голос должен быть услышан», – сообщил он, отметив, что 7 октября половина учебного дня была выделена в школах на то, чтобы и ученики, и учителя, смогли высказать, что у них на душе, и выступить с предложениями, как улучшить ситуацию.

Столкновения по всей Франции продолжаются. В Страсбурге серьезно пострадал 16-летний подросток. По сообщениям правоохранительных органах, у него в руке взорвался фейерверк, который он хотел запустить в сторону полицейских. Во многих местах участники беспорядков возводят баррикады.

Волнения перекинулись и на соседнюю Бельгию. Их центром стал Льеж. Бельгийская полиция сообщила, что с начала октября задержано 107 человек, в 27 случаях суд принял постановление об аресте. Зафиксированы случаи вандализма.

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