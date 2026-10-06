Профсоюзы заявили о присоединении к «протестам школьников» во Франции

Французские профсоюзы объявили о присоединении к протестам учащихся старших классов против условий преподавания в школах – протестов, которые переросли в массовые беспорядки с сотнями пострадавших и тысячами задержанных.

6 октября во многих городах Франции пройдут массовые демонстрации солидарности. По оценке властей, только в Париже в них примет участие до 40000 человек. Премьер-министр Себастьен Лекорню призвал участников выражать свою гражданскую позицию мирным и демократическим путем.

По последним данным, в ходе столкновений получили ранения 215 школьников и 715 стражей порядка. Особый резонанс вызвало ранение 5 октября в городе Ланс на севере Франции 15-летнего манифестанта – он лишился руки, когда он коснулся полицейской гранаты.

Власти обвиняют ультраправых экстремистов в том, что они захватили контроль над протестами школьников, превратив их в беспорядки и прибегая к крайним формам насилия. Активное участие в беспорядках принимают выходцы из семей мигрантов. Манифестанты используют пропалестинскую символику, в том числе флаги.

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