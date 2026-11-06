Профилактика в сезон простуд: как защитить организм от вирусов и инфекций

С наступлением холодов мы больше времени проводим в закрытых помещениях и чаще контактируем с возбудителями респираторных инфекций. Осенью и зимой ОРВИ и грипп распространяются особенно активно, а недосып, стресс и сухой воздух могут дополнительно снижать устойчивость организма. Поэтому предстоящий холодный сезон — хороший повод заранее позаботиться о защитных силах организма и обратить внимание на повседневные привычки, которые помогают поддерживать нормальную работу иммунной системы.

Простудные заболевания сопровождают человека столько, сколько существует сама история человечества. Симптомы, похожие на насморк и кашель, описывали еще в древних медицинских папирусах, в том числе и Гиппократ (ок. 460–370 гг. до н. э.) в своих трудах упоминал сезонные вспышки болезней дыхательных путей. При этом долгое время холод считали едва ли не непосредственной причиной простуды — отсюда и привычное нам слово «простуда», входящее в тот же ряд однокоренных слов, что и «стужа», «застудиться».

К холодному сезону раньше готовились задолго до первых морозов. Летом и осенью сушили ягоды и травы, заготавливали мед, варенье, квашеные и моченые продукты — зимой все это становилось частью повседневного рациона и домашнего «арсенала» на случай болезни. Разумеется, далеко не каждому старинному средству стоит приписывать лечебные свойства, но сама идея заблаговременной подготовки была вполне разумной.

Сегодня нам уже не обязательно сушить лекарственные травы или хранить банку малинового варенья специально «от простуды». Зато старый принцип «заблаговременности» можно перенять: не ждать первых симптомов, а заранее подготовиться к сезону респираторных инфекций: наладить сон и питание, проверить актуальность вакцинации, поддерживать нормальную влажность воздуха и вспомнить простые правила гигиены. Ведь холод не является причиной ОРВИ сам по себе, но именно осенью и зимой складываются условия, при которых респираторным вирусам гораздо легче распространяться.

Почему в сезон простуд риск заболеваний резко возрастает

Сезонный всплеск заболеваемости осенью и зимой обусловлен целым комплексом взаимосвязанных факторов: от климатических изменений до поведенческих паттернов человека.

Во-первых, с наступлением холодов радикально меняется образ жизни людей. Мы переходим из открытых пространств парков и улиц в замкнутые, нередко плохо проветриваемые помещения: офисы, школы, торговые центры и общественный транспорт. Возникает феномен высокой скученности населения, создающий идеальные условия для мгновенной передачи вирусов от человека к человеку. В душных комнатах с включенным центральным отоплением формируется особый микроклимат, способствующий накоплению критической концентрации вирусных аэрозолей в воздухе. Во-вторых, на сцену выходят серьезные изменения в физиологии самого человека. Из-за сокращения светового дня и падения уровня инсоляции у большинства жителей умеренных широт развивается сезонная иммуносупрессия — временное угнетение активности иммунной системы, во многом связанное с обвальным падением уровня витамина D. Наконец, низкая влажность морозного воздуха на улице в сочетании с иссушающим действием радиаторов отопления внутри зданий наносит сокрушительный удар по нашей главной линии обороны — слизистой оболочке носоглотки. Она пересыхает, покрывается микротрещинами и теряет способность задерживать патогены, превращаясь из неприступного кордона в гостеприимные ворота для инфекции.

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Основные пути распространения вирусов и бактерий

Чтобы эффективно выстроить оборону, необходимо досконально изучить логистику врага. Патогенные бактерии, так же, как и вирусы ОРВИ или гриппа, лишены возможности передвигаться самостоятельно — они используют нас самих и окружающую среду как транспортную сеть. В эпидемиологии выделяют три основных пути передачи респираторных патогенов, каждый из которых требует специфических мер противодействия.

Воздушно-капельный путь (аэрозольный). Самый массовый и стремительный способ распространения. Когда инфицированный человек кашляет, чихает или просто разговаривает, из его дыхательных путей вырывается облако микроскопических капель слюны и слизи, буквально нашпигованное вирусными частицами. Крупные капли быстро оседают на расстоянии 1–2 метров, но мелкие фракции превращаются в устойчивый вирусный аэрозоль, способный часами парить в воздухе закрытого помещения, проникая в легкие здоровых людей при вдохе. Контактно-бытовой путь. Не менее коварный маршрут. Вирусные частицы и бактерии, осевшие на поверхностях: столах, ручках дверей, кнопках лифтов, поручнях метро, сохраняют свою биологическую активность от нескольких часов до нескольких суток. Человек касается загрязненного предмета, а затем, сам того не замечая, подносит руку к лицу — трет глаза, чешет нос или касается губ. Происходит механический перенос вирусов и бактерий на восприимчивые слизистые оболочки. Прямой контактный путь. Передача вируса через непосредственное физическое взаимодействие между людьми, классическим примером которого служат рукопожатия, объятия и поцелуи при встрече. Роль иммунной системы в профилактике простудных заболеваний

Иммунная система — это персональная высокотехнологичная служба безопасности нашего организма. Ее главная задача в сезон простуд — вовремя распознать чужеродного агента, то есть антиген, уничтожить его и запомнить врага «в лицо» на будущее. Оборона нашей внутренней цитадели выстроена в несколько эшелонов, работающих как единый отлаженный механизм.

Врожденный, или неспецифический иммунитет. Действует мгновенно и бьет по любому чужаку, независимо от его вида. Сюда относятся механические барьеры кожи и слизистых, а также клетки-пожиратели: нейтрофилы и макрофаги, которые осуществляют фагоцитоз. Фагоцитоз — это фундаментальный биологический процесс, при котором специальные иммунные клетки захватывают, поглощают и переваривают внутри себя чужеродные микроорганизмы, мертвые клетки и токсичные частицы. Параллельно клетки врожденного иммунитета запускают систему интерферонов — сигнальных белков, которые заставляют соседние клетки активировать внутренние противовирусные программы и блокировать сборку вирусных копий. Адаптивный, или специфический иммунитет. Ему требуется несколько дней на развертывание, но его удары обладают хирургической точностью. Ключевые игроки здесь — Т- и В-лимфоциты. Т-лимфоциты делятся на хелперы, то есть координаторов атаки, и киллеров, уничтожающих зараженные вирусом клетки. В-лимфоциты превращаются в настоящие биохимические фабрики, вырабатывающие иммуноглобулины — специфические антитела, которые намертво связывают вирусные частицы в крови, полностью их нейтрализуя. Эффективность этой армии напрямую зависит от общих ресурсов организма: если тело истощено, конвейер по производству защитных клеток и антител дает сбой.

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Питание как один из способов профилактики простуд

Полноценное, сбалансированное питание в сезон простуд — это не вопрос эстетики или веса, а базовое снабжение нашей внутренней армии. Наша иммунная система производит миллиарды новых клеток и защитных белков-антител ежедневно, и для этой непрерывной стройки ей требуется колоссальное количество качественного субстрата. Любые жесткие ограничительные диеты и голодание осенью и зимой — прямой саботаж собственной безопасности.

Белки. Фундаментом зимнего рациона должен стать высококачественный белок. Белки состоят из аминокислот, которые служат кирпичиками для сборки иммуноглобулинов. Нехватка белка в пище приводит к стремительному падению выработки антител. В рационе обязательно должны присутствовать нежирное мясо, птица, дикая рыба, яйца, творог и бобовые. Жиры. Второй критически важный компонент — полезные жиры (липиды). Насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты необходимы для синтеза сурфактанта — особого жирового слоя, выстилающего изнутри легочные альвеолы и не позволяющего им спадаться при дыхании, а также для поддержания эластичности мембран всех иммунных клеток. Источниками таких жиров должны выступать сливочное масло высокого качества, жирная морская рыба, авокадо, нерафинированные растительные масла и сырые орехи.

Не стоит забывать и о нашем «скрытом органе» иммунитета — микробиоте кишечника. Микробиота — это триллионы полезных микроорганизмов, преимущественно бактерий, населяющих наш пищеварительный тракт и находящихся в тесной синергии с организмом; именно здесь сосредоточено до 70% всех иммунокомпетентных клеток человека. Чтобы поддерживать микрофлору в рабочем состоянии, рацион необходимо обогащать:

пробиотиками — живыми культурами из натуральных ферментированных продуктов: квашеной капусты, соленых огурцов бочкового посола, натурального йогурта и кефира; пребиотиками — клетчаткой из свежих овощей, зелени и корнеплодов.

Здоровая микробиота непрерывно тренирует иммунные клетки, посылая им химические сигналы и настраивая их на быструю реакцию в случае реальной угрозы.

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Витамины и микроэлементы в профилактике простуд

Микронутриенты — витамины и минералы — выполняют в организме роль незаменимых кофакторов и регуляторов. Они не несут в себе калорий, но без них замирают ключевые ферментативные реакции, обеспечивающие противовирусную защиту. В сезон простуд особое внимание следует уделить пяти главным защитникам.

Витамин D3 (холекальциферол): настоящий главнокомандующий иммунитета, регулирует работу более чем 200 генов, отвечающих за врожденный ответ, и стимулирует выработку кателицидинов — внутренних антибиотиков нашего тела, уничтожающих вирусы еще на этапе проникновения в носоглотку. При его дефиците риск подхватить респираторную инфекцию возрастает в разы. Витамин C (аскорбиновая кислота): мощный антиоксидант, накапливается внутри лейкоцитов в огромных концентрациях, повышая их подвижность и способность уничтожать вирусы, а также защищает сами иммунные клетки от окислительного стресса во время борьбы с инфекцией. Витамин A (ретинол): отвечает за целостность барьеров, контролирует деление клеток слизистых оболочек, предотвращая их высыхание и ороговение, и стимулирует синтез секреторного иммуноглобулина A (sIgA) — антитела, перехватывающего вирусы на поверхности носоглотки. Цинк (Zn): главный минерал для иммунной системы. Цинк может подавлять работу фермента, необходимого некоторым РНК-вирусам для копирования своего генетического материала и размножения. Кроме того, цинк необходим для нормального созревания Т-лимфоцитов в тимусе. Селен (Se): входит в состав важнейшего фермента антиоксидантной защиты — глутатионпероксидазы. Селен предотвращает мутацию вирусов внутри организма, не позволяя им превращаться в более агрессивные штаммы. Гигиена рук и дыхательных путей в сезон простуд

Когда вирусы находятся на пике активности, соблюдение правил элементарной гигиены снижает инфекционную нагрузку на организм на 40–50%. Это простые, но научно обоснованные действия, разрывающие контактно-бытовой и воздушно-капельный пути передачи. Мытье рук должно стать автоматическим ритуалом после каждого возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с деньгами или поручнями в транспорте. Важно понимать сам процесс: мыло не просто смывает грязь, его молекулы разрушают внешнюю липидную оболочку вируса, буквально разрывая его на части. Мыть руки нужно не менее 20 секунд, тщательно обрабатывая межпальцевые промежутки, тыльную сторону ладоней и зоны под ногтями. Если доступа к воде и мылу нет, необходимо использовать кожные антисептики с содержанием спирта не менее 60–70% — водные растворы хлоргексидина на вирусы гриппа и ОРВИ действуют крайне слабо.

Второе важнейшее правило — респираторный этикет. При кашле и чихании нельзя прикрывать рот ладонями. Чихая в ладонь, человек мгновенно покрывает ее миллиардами вирусных частиц, а затем берется за дверную ручку или поручень в автобусе, превращаясь в суперактивного распространителя инфекции. Чихать и кашлять нужно исключительно в одноразовую бумажную салфетку, которую сразу же выбрасывают в урну, либо, при ее отсутствии, — в сгиб собственного локтя.

По возвращении домой крайне полезно проводить промывание носа физиологическим раствором или раствором морской соли. Это механически смывает вирусные частицы со слизистой оболочки до того, как они успеют внедриться внутрь клеток эпителия и запустить процесс репликации.

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Значение сна и восстановления для профилактики ОРВИ

Хронический недосып — самый быстрый и надежный способ полностью обнулить эффективность даже самого сильного врожденного иммунитета. В ходе многочисленных сомнологических исследований было доказано: люди, спящие менее 6 часов в сутки, заболевают ОРВИ при встрече с вирусом в 4 раза чаще тех, кто стабильно спит 7–8 часов. Ведь сон — это период генеральной уборки и перезагрузки всех систем жизнеобеспечения, включая иммунную.

Именно во время глубоких стадий сна происходит активная секреция ключевых иммунорегуляторных молекул — противовоспалительных цитокинов. Эти белки координируют взаимодействие между клетками врожденного и адаптивного иммунитета, отдавая приказы на уничтожение патогенов. Кроме того, во сне происходит консолидация иммунной памяти: Т-лимфоциты обмениваются информацией о встреченных за день антигенах, формируя долгосрочную защиту.

Регулярная нехватка сна переводит организм в состояние хронического физиологического стресса. В ответ надпочечники начинают лавинообразно выбрасывать гормон кортизол. В умеренных дозах кортизол полезен, но его стойкий высокий уровень в крови оказывает выраженное подавляющее действие на иммунитет: он блокирует размножение лимфоцитов, снижает активность естественных киллеров и тормозит выработку антител. Для поддержания защиты критически важно соблюдать гигиену сна: ложиться до 23:00, спать в абсолютной темноте для адекватной выработки гормона сна мелатонина и обеспечивать продолжительность отдыха не менее 7–8 часов.

Физическая активность и ее влияние на устойчивость к простуде

Отношения между спортом и иммунной системой подчиняются строгому закону дозирования: умеренность дарит здоровье, а экстремальные нагрузки разрушают его. Регулярная умеренная физическая активность выступает в роли мощного естественного стимулятора защитных сил организма.

Во время умеренной тренировки: быстрой ходьбы, плавания, легкого бега, езды на велосипеде — ускоряется кровообращение и лимфоток. В нормальном состоянии значительная часть иммунных клеток находится в «депо» — прикреплена к стенкам сосудов или скрыта в лимфатических узлах. Ускорение пульса и гемодинамики буквально вымывает эти клетки в общий кровоток. Происходит стремительное перераспределение защитных сил: миллиарды лейкоцитов начинают активно патрулировать организм, выискивая скрытые очаги инфекции. Этот эффект повышенной бдительности иммунной системы сохраняется в течение нескольких часов после окончания тренировки.

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Однако если человек в сезон простуд начинает изнурять себя тяжелыми, непривычными тренировками на пределе возможностей, например, поднимать критические веса в зале или бежать марафон без подготовки, ситуация меняется на противоположную. В спортивной медицине хорошо известен феномен «открытого окна». После сверхинтенсивных нагрузок в организме наступает фаза глубокого истощения ресурсов: уровень защитных иммуноглобулинов и лейкоцитов в крови резко падает на период от 24 до 72 часов. В это «открытое окно» любой вирус проникает без малейшего сопротивления. Вывод очевиден: в сезон эпидемий тренировки должны быть регулярными, тонизирующими, но не изнуряющими.

Влияние стресса на частоту простудных заболеваний

Психоэмоциональное состояние человека связано с его иммунным статусом гораздо сильнее, чем принято думать. Наука, изучающая эти механизмы, называется психонейроиммунологией. Она доказала, что хронический стресс, тревога, депрессивные состояния и эмоциональное выгорание способны превратить изначально сильный организм в легкую добычу для сезонных вирусов.

Механизм разрушительного действия стресса завязан на гиперактивации симпатоадреналовой системы и оси «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». Когда человек находится в состоянии перманентного стресса — проблемы на работе, семейные неурядицы, информационный шум — его надпочечники круглосуточно выделяют в кровь адреналин и кортизол. Как мы уже упоминали, хронически высокий уровень кортизола работает как мощный биологический выключатель иммунной системы.

Под влиянием гормонов стресса снижается чувствительность иммунных рецепторов к сигнальным молекулам, нарушается координация между Т-хелперами и В-лимфоцитами, а также угнетается процесс созревания макрофагов. Организм в состоянии стресса бросает все ресурсы на гипотетическое выживание в сиюминутной опасности, полностью сворачивая «долгосрочные инвестиции» в противовирусную защиту и ремонт тканей. Именно поэтому люди, живущие в состоянии вечного дедлайна, болеют ОРВИ практически непрерывно, а выздоровление у них затягивается на недели.

Проветривание помещений и качество воздуха

Воздух, которым мы дышим внутри зданий в отопительный сезон, — один из главных невидимых факторов риска развития ОРВИ. Закрытые окна, работающие радиаторы отопления и обилие людей превращают комнату в идеальный инкубатор для вирусов. Борьба за качество воздушной среды в этот период должна вестись по двум направлениям: снижение концентрации патогенов и поддержание адекватной влажности.

Регулярное сквозное проветривание: самый простой и эффективный способ дезинфекции воздуха. Проветривать помещения, как дома, так и в офисе необходимо каждые 2–3 часа по 5–10 минут. При этом важно открывать окна полностью, создавая интенсивный поток воздуха — легкое приоткрывание форточки в режиме микропроветривания не обеспечивает нужного воздухообмена. Сквозняк буквально выдувает скопившиеся в комнате вирусные аэрозоли наружу, снижая их концентрацию ниже критической инфицирующей дозы. Контроль влажности воздуха: в норме относительная влажность воздуха в жилом помещении должна составлять 40–60%. Зимой из-за работы отопления этот показатель падает до катастрофических 15–20%, а это суше, чем в пустыне Сахара. В сухом воздухе капли слюны, выделяемые больным человеком при кашле, мгновенно высыхают, а освободившиеся вирусные частицы становятся легкими и могут часами парить в воздухе, не оседая. Для решения этой проблемы в сезон простуд необходимо использовать ультразвуковые или традиционные увлажнители воздуха и регулярно проводить влажную уборку для осаждения пыли.

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Профилактика простуды в коллективе и общественных местах

Пребывание в местах массового скопления людей в разгар эпидемии требует соблюдения строгой тактики осознанной барьерной защиты.

Первое и самое главное правило социальной ответственности — принцип самоизоляции при первых симптомах. Нельзя переносить болезнь «на ногах», демонстрируя ложный трудовой героизм. Человек, пришедший в офис с легким недомоганием, насморком и субфебрильной температурой (37-38°С), в первые 3 дня болезни является сверхактивным источником инфекции, способным за один рабочий день заразить половину отдела.

В общественных местах необходимо строго соблюдать правила дистанцирования и по возможности держаться от людей на расстоянии не менее 1,5–2 метров. Это зона свободного падения крупных капель слюны при чихании и разговоре. В сезон эпидемий стоит сознательно отказаться от традиционных тактильных приветствий: рукопожатий, объятий и поцелуев в щеку, заменив их дружелюбным кивком или бесконтактным приветствием.

Использование медицинских масок в общественных местах и транспорте является эффективной мерой, но только при соблюдении правил их ношения. Маска — это механический фильтр задерживающего действия. Она должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая и рот, и нос. Носить одну маску можно не более 2 часов: от дыхания она быстро увлажняется, ее поры забиваются, и она сама превращается в источник инфекции. Снимать маску нужно аккуратно за ушные петли, не касаясь руками ее внешней стороны, после чего ее сразу утилизируют, а руки обрабатывают антисептиком.

Ошибки, которые снижают эффективность профилактики простуд

Часто люди, искренне уверенные в том, что они активно занимаются профилактикой заболеваний, совершают серьезные ошибки, которые не просто бесполезны, но и напрямую вредят организму, открывая вирусам и бактериям свободный доступ.

Бесконтрольный «профилактический» прием антибиотиков. Это одна из самых дремучих и опасных медицинских ошибок. Антибиотики — это антибактериальные препараты. Они нацелены исключительно на живые бактериальные клетки. На вирусы антибиотики не действуют вообще никак, поскольку вирус — это не клетка, а неживой внутриклеточный паразит, устроенный совершенно иначе. Принимая антибиотик «для профилактики» при ОРВИ, человек наносит сокрушительный удар по собственной полезной микробиоте кишечника, уничтожая 70% своего иммунного щита. Место погибших полезных бактерий мгновенно занимают устойчивые патогенные штаммы и грибы, а ослабленный такой «профилактикой» организм становится беззащитен перед реальной вирусной атакой. Слепое увлечение иммуностимуляторами и иммуномодуляторами с недоказанной эффективностью. Аптечные полки в сезон простуд ломятся от препаратов, обещающих «поднять иммунитет за три дня». Большинство этих лекарств не имеют серьезной доказательной базы. Наша иммунная система — это тончайший, ювелирный баланс сил, и грубое, слепое вмешательство в ее работу химическими стимуляторами может привести к непредсказуемым последствиям: от истощения пула защитных клеток до запуска аутоиммунных процессов, когда сошедший с ума от стимуляции иммунитет начинает атаковать собственные ткани организма. Профилактика в сезон простуд в вопросах и ответах 1. Почему простуды чаще возникают осенью и зимой?

Это связано со скученностью людей в закрытых помещениях, падением уровня естественной инсоляции и, как следствие, — дефицитом витамина D3, а также с иссушением слизистых оболочек носоглотки из-за работы центрального отопления.

2. Можно ли полностью избежать простуды в сезон эпидемий?

Абсолютной гарантии не существует, так как мы не живем в вакууме. Однако соблюдение комплекса мер: вакцинация, гигиена, дистанция, поддержка организма — снижает риск заражения до минимума, а в случае болезни обеспечивает ее легкое и бесшовное течение без осложнений.

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3. Какие привычки сильнее всего влияют на риск заболеть?

Хронический недосып, курение и алкоголь, привычка трогать лицо немытыми руками и игнорирование регулярного проветривания комнат.

4. Как питание влияет на частоту простудных заболеваний?

Питание поставляет аминокислоты для сборки защитных антител и липиды для строительства мембран клеток и сурфактанта легких. Неполноценный, бедный белком и жирами рацион обескровливает иммунную систему, лишая ее ресурсов для борьбы.

5. Какие витамины важнее всего для профилактики простуды?

Ключевой противовирусный десант — это витамины D3, C, A, E, а также минералы цинк и селен. Они координируют все этапы иммунного ответа — от прочности барьеров до выработки антител.

6. Нужно ли принимать витаминные комплексы здоровым людям?

Здоровым людям с идеальным, разнообразным рационом поливитамины не нужны. Исключение составляет витамин D3, дефицит которого в северных широтах носит тотальный характер. Прием других нутриентов должен быть точечным и базироваться на результатах анализов крови.

7. Как сон влияет на защиту от вирусных инфекций?

Во время глубокого сна вырабатываются противовоспалительные цитокины — главные командные молекулы иммунитета. Недосып взвинчивает уровень кортизола, который насильно выключает активность лейкоцитов и лимфоцитов.

8. Помогает ли физическая активность реже болеть простудой?

Да, если нагрузки умеренные (ходьба, фитнес, плавание). Они ускоряют кровоток и вымывают иммунные клетки из депо в патрулирование. Но изнуряющий спорт на пределе сил, напротив, открывает «окно» для вирусов на 24–72 часа.

9. Почему стресс повышает восприимчивость к вирусам?

При хроническом стрессе надпочечники непрерывно выделяют кортизол. Этот гормон в условиях долгого воздействия подавляет деление защитных клеток, тормозит синтез интерферонов и делает организм легкой добычей.

10. Насколько эффективны маски в сезон простуд?

Они высокоэффективны как средство механического сдерживания. Маска задерживает крупные капли слюны, не позволяя им разлетаться при кашле. Менять ее нужно строго каждые 2 часа, иначе она сама станет рассадником инфекции.

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11. Как часто нужно мыть руки для профилактики ОРВИ?

Каждый раз после контакта с поверхностями в общественных местах, возвращения домой, посещения туалета и перед едой. Мыть нужно с мылом не менее 20 секунд, так как мыльная пена химически разрушает оболочку вируса.

12. Влияет ли сухой воздух в помещении на риск простуды?

Влияет напрямую. Сухой воздух (влажность ниже 35%) парализует реснички мерцательного эпителия в носу, высушивает защитную слизь и позволяет вирусным аэрозолям часами парить в воздухе комнаты, не оседая на пол.

13. Стоит ли закаливаться в сезон простуд?

Начинать радикальное закаливание: обливание ледяной водой, моржевание в самый разгар эпидемий — грубейшая ошибка, создающая для тела мощный стрессовый шок. Закаливание должно быть постепенным, круглогодичным и начинаться в летний период.

14. Почему простуда часто начинается после переохлаждения?

Сам холод не содержит вирусов. Но сильное локальное переохлаждение, например, если вы промочили ноги, вызывает рефлекторный спазм сосудов слизистой оболочки носа. Кровоток там замедляется, приток защитных лейкоцитов падает, и дремлющий на слизистой вирус получает шанс на быстрое внедрение.

15. Какие ошибки чаще всего мешают эффективной профилактике простуд?

Прием антибиотиков без показаний, уничтожающих микробиоту кишечника, слепая вера в чудодейственные «аптечные стимуляторы» с недоказанной эффективностью, перенос болезни на ногах и игнорирование базовых правил гигиены.

Итоги

Эффективная профилактика ОРВИ и гриппа в сезон простуд — это не хаотичный прием горсти поливитаминов при первом чихе и не самоотверженное поедание килограммов лимонов и чеснока. Эффективность профилактики заключается в системном, осознанном и глубоко научном подходе к управлению экологией собственного организма и его повседневными привычками. Наша иммунная армия безупречна и сильна от природы, но ее боеспособность целиком и полностью зависит от того снабжения и тех условий, которые мы ей обеспечиваем.

Автор текста Анастасия Будаева

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