Профессор религиоведения арестован в США по делу об антисемитской травле в интернете

Профессор религиоведения Хэверфордского колледжа в Пенсильвании Гуантянь Ха был арестован по обвинению в интернет-преследовании и запугивании. Об этом сообщила президент колледжа Венди Рэймонд. По ее словам, расследованию помогали ФБР, полиция Хэверфорда и служба безопасности кампуса.

Рэймонд заявила, что интернет-атаки, ставшие основанием для уголовного дела, носили антисемитский характер. Колледж связался с людьми, против которых они были направлены. В официальном заявлении не уточняется, являются ли все потерпевшие студентами.

Гуантянь Ха, который в нынешнем учебном году находился в академическом отпуске и не преподавал, после ареста переведен в административный отпуск. Ему запрещено появляться на территории кампуса до завершения уголовного разбирательства.

Имя Ха и раньше фигурировало в спорах об антисемитизме в Хэверфордском колледже. В августе 2024 года он писал в соцсети X, что «государство Израиль должно быть демонтировано», сравнивал сионизм с нацизмом и называл сионистов расистами. Эти публикации впоследствии были приведены в материалах федерального суда и обсуждались на слушаниях в Конгрессе США.

На слушаниях в Палате представителей президент Хэверфордского колледжа подтвердила, что Ха продолжал работать в учебном заведении, и назвала его высказывания «отвратительными», подчеркнув, что не защищает их.

В августе 2026 года Хэверфордский колледж урегулировал иск, поданный организацией Jews at Haverford в связи с обвинениями в антисемитизме на кампусе. В рамках соглашения колледж обязался ввести обязательные ежегодные тренинги по противодействию антисемитизму для студентов, преподавателей и сотрудников.

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