При крушении военного самолета Ан-12 в Кемеровской области погибли 19 человек

Министерство обороны РФ подтвердило гибель 19 человек при крушении военно-транспортного самолета Ан-12 в Кемеровской области. Все находившиеся на борту погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы.

Как пишет «Интерфакс», самолет потерпел крушение вечером 17 ноября при выполнении планового полета. По данным минобороны РФ, Ан-12 упал в безлюдной местности. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Никто не выжил. Их личности и цель полета пока не раскрываются.

Катастрофа произошла неподалеку от села Ягуново, в районе Кемерова. По предварительным сообщениям российских СМИ, самолет следовал из Новосибирска в Канск. Очевидцы рассказывали, что воздушное судно загорелось еще в воздухе, после чего начало резко снижаться, упало в поле и взорвалось.

В минобороны РФ заявили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность. Для установления обстоятельств происшествия на место направлена комиссия Воздушно-космических сил России.

По сообщению «Интерфакса», военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ – нарушение правил полетов или подготовки к ним. Следователи устанавливают обстоятельства катастрофы.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил о развертывании оперативного штаба на месте падения самолета. К ликвидации последствий катастрофы были привлечены экстренные службы. Возгорание на месте крушения удалось ликвидировать.

Ан-12 – советский турбовинтовой военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки военнослужащих, грузов и военной техники, а также десантирования личного состава. Его грузоподъемность составляет до 20 тонн, штатный экипаж – шесть человек.