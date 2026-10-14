Президент Израиля прибыл в Азербайджан для участия в международном саммите

Президент Израиля Ицхак Герцог в среду, 14 октября, прибыл в Баку с полуторадневным визитом, в ходе которого примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA).

В рамках визита Герцог проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Основными темами встречи станут расширение стратегического сотрудничества и укрепление двусторонних отношений.

Герцог выступит на пленарном заседании саммита CICA, в котором принимают участие руководители государств Азии и других стран мира. Кроме того, запланирована серия двусторонних встреч с иностранными лидерами.

В завершение визита президент Израиля встретится с руководителями еврейской общины Азербайджана.

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