 

Премьер-министр Великобритании признал российское вмешательство в Brexit

12.10.2026, 9:03, Разное
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Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью подкасту The Rest is Politics, что РФ вмешалась в прошедший в 2016 году референдум по выходу страны из Европейского союза. Тем самым официальный Лондон впервые признал факт российского вмешательства в Brexit.

«Когда я пришел на Даунинг-стрит, 10, то спросил, было ли такое вмешательство. Мне ответили, что было», – заявил политик, не приведя примеров вмешательства и отказавшись давать оценку, насколько действия РФ реально повлияли на выход Великобритании из ЕС.

«Это очень серьезное явление, и говорить об этом нужно открыто. Это поможет избирателям в Германии и Франции понять, что определенные политические процессы в их странах разжигаются нашими врагами, а именно Россией», – заявил глава правительства.

В 2016 году британцы высказались за выход из ЕС. 52% участников референдума высказались за, 48%. Решение значительно ослабило британскую экономику, усилило политическую нестабильность. Месяц назад Бернем заявил о возможности проведения повторного референдума.


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