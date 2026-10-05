 

Премьер-министр Испании Санчес объявил досрочные выборы

05.10.2026, 9:30, Разное
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Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении к нации заявил, что 29 ноября в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. «Правительству необходим новый, более широкий мандат, чтобы противостоять элитам», – заявил он.

«В последние годы Испания столкнулась с несколькими кризисами, включая ситуацию на Ближнем Востоке и войну в Украине. Но у нас немало успехов, несмотря на призывы к бойкоту, наша экономика растет. Мы стали примером мира, феминизма и процветания», – заявил он.

Возглавляемое им социалистическое правительство меньшинства сталкивается с одним кризисом за другим. Популярность Санчеса резко упала после нашествия десятков тысяч марокканских мигрантов на Сеуту – при полном бездействии властей. По всей Испании прошли массовые демонстрации с призывом к его отставке.

Несколько дней назад социалисты потерпели унизительное поражение в парламенте, отклонившем предложенный ими план жилищной реформы, который должен был сделать жилье более доступным. Правительство сотрясают и коррупционные скандалы.

Санчес, один из самых последовательных врагов Израиля на международной арене, занял пост премьер-министра в 2018 году. В 2023 году возглавляемые им социалисты уступили консерваторам на выборах, но сумели сформировать коалицию с ультралевыми, басками и каталонцами. Он удержался у власти и после распада этой коалиции.

Согласно опросам общественного мнения, самой популярной партией в Испании являются консерваторы. Как ожидается, для прихода к власти им потребуется сформировать коалицию с ультраправой партией «Голос», выступающей против миграции и исламизации.


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