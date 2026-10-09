Представитель воинской знати. Что показал полногеномный анализ человека из захоронения IV века

В IV веке нашей эры на территории современной Курской области жил мужчина, чье погребение спустя шестнадцать столетий поставило перед учеными неожиданный вопрос. Богатство инвентаря указывало на высокий статус, а анализ ДНК — на связи, которых там не ожидали. Исследование проливает свет на происхождение воинской элиты черняховской культуры, сообщается на сайте РАН.

Что происходило на границах империи

Во II–V веках нашей эры за пределами Римской империи шли масштабные перемены. Миграции, военно-политические кризисы и формирование новых сообществ затронули обширные территории от Европы до Великой степи. Одной из самых значительных общностей того времени стала черняховская культура. Она занимала пространство от Нижнего Дуная до Северского Донца и Курского Посемья.

Находка в верховьях Суджи

В 2021 году при раскопках могильника Дальний (Выдрин) в верховьях реки Суджи археологи обнаружили захоронение мужчины 35–40 лет. Погребение датируется концом IV века. Инвентарь оказался исключительно богатым: множество качественных керамических сосудов, включая массивную чернолощеную вазу и кувшин, стеклянный кубок, пряжки и фибула. В изголовье лежал клинок длиной около 40 сантиметров.

Хорошая сохранность органических материалов позволила установить: оружие находилось в деревянных ножнах и было изготовлено из дамасской стали. С учетом традиций черняховского погребального обряда мужчину отнесли к воинской знати. Антропологический анализ подтвердил это: физические признаки указывали на опытного всадника, регулярно подвергавшегося воинским нагрузкам.

Захоронение уникально для памятников черняховской культуры левобережья Днепра. Оно расположено вблизи так называемого Княжеского погребения у деревни Большой Каменец, что подчеркивает высокий статус погребенного.

Что показала ДНК

Впервые для представителя воинской аристократии черняховской культуры провели полногеномный анализ. С использованием масштабного параллельного секвенирования ученые определили полногеномные последовательности этого индивида.

Анализ однородительских маркеров свидетельствует о европейском происхождении материнской и отцовской линий. На основе аутосомных маркеров впервые продемонстрирована генетическая связь этого человека с представителями кочевых степных групп: скифов, сарматов и авар.

Почему это меняет картину

В исторической науке давно признается полиэтничность черняховской общности. Археологические данные подтверждают: культура сформировалась в результате сложного процесса, включавшего миграцию германских племен из Северо-Западной Европы и их взаимодействие с местным населением лесной и лесостепной зон. Однако вопрос о происхождении воинской элиты, особенно в периферийных регионах левобережного днепровского ареала, оставался дискуссионным.

Известно, что развитие комплекса вооружения у племен лесостепной Восточной Европы в первой половине I тысячелетия нашей эры в значительной степени было обусловлено влиянием Центральной Европы и Римской империи. Влияние кочевых народов степей на этот процесс было менее выраженным. Однако к концу существования черняховской культуры, к периоду, к которому относится могильник Дальний (Выдрин), это влияние стало играть значимую роль. Это подтверждают обнаруженные степные компоненты в генетическом профиле индивида.

Кто проводил исследование

Работу выполнили сотрудники Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН, Научно-технологического университета «Сириус», Института археологии РАН, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Медицинской школы Чан Массачусетского университета. Результаты опубликованы в «Вавиловском журнале генетики и селекции» (№ 6, 2026).

Полученные данные вносят вклад в понимание сложной картины межэтнических контактов, лежавших в основе формирования населения полиэтничной черняховской общности.

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