Предотвращение теракта в Греции — раскрыта роль «Мосада» и названа цель покушения

Израильская разведка «Мосад» участвовала в предотвращении готовившегося Ираном покушения на израильского бизнесмена в Греции. Как пишет 17 ноября военный обозреватель «Кешет-12» Нир Двори, операция проводилась совместно со спецслужбами Греции и Северной Македонии.

По информации телеканала, иранские спецслужбы пытались организовать покушение с помощью преступной группировки из Северной Македонии, занимавшейся торговлей наркотиками. В ходе операции были задержаны пять подозреваемых, у которых изъяли оружие, боеприпасы и электронное оборудование.

Ранее греческое издание «Катимерини» сообщило, что подготовкой покушения руководил житель Ирана Эдрис Джахангири, связанный с иранскими спецслужбами и наркобароном Наджи Шарифи Зиндашти. Однако тогда национальность предполагаемой жертвы не раскрывалась.

По информации греческой газеты «Прото Тема», целью покушения был израильтянин греческого происхождения, занимающий руководящий пост в компании, деятельностью которой интересуются иранские спецслужбы. Греческие власти считали угрозу его жизни достаточно серьезной, чтобы предоставить ему охрану.

Несмотря на задержание подозреваемых, греческие спецслужбы опасаются, что не все участники террористической сети выявлены и угроза новых нападений сохраняется.

По информации «Кешет-12», в последние дни ряд израильских бизнесменов получили предупреждения об угрозах их безопасности и рекомендации принять дополнительные меры предосторожности.

По информации телеканала, недавно были предотвращены и другие попытки нападений, связанных с Ираном, в том числе в Индии и Таиланде. В Индии задержан местный житель, который, предположительно, собирал по заданию иранских спецслужб информацию о центре ХАБАДа в Мумбаи.