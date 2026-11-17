Давление будет в норме! Названы лучшие продукты, помогающие поддерживать «правильные» показатели

Обычный шпинат и капуста кале способны стать эффективным инструментом в профилактике гипертонии. Кардиолог Массачусетской больницы общего профиля Джонатан Салик объясняет лечебную силу этих овощей сочетанием двух ключевых компонентов: калия и пищевых нитратов, сообщает Газета.ру.

Первый механизм защиты связан с минеральным балансом. Калий выступает естественным антагонистом натрия. Избыток соли заставляет организм задерживать жидкость, что увеличивает объем циркулирующей крови и создает избыточную нагрузку на артерии. По словам доктора Саллика, достаточное количество калия помогает почкам активнее выводить этот избыток натрия и способствует расслаблению гладкой мускулатуры стенок кровеносных сосудов. Это снижает периферическое сопротивление, позволяя крови циркулировать свободнее.

Второй компонент — пищевые нитраты. Попадая в организм, эти соединения под действием бактерий на языке и ферментов в желудке преобразуются в оксид азота (NO). Оксид азота является важнейшим сигнальным молекулой, которая дает команду гладкой мускулатуре сосудов расслабиться. В результате просвет артерий увеличивается, что напрямую ведет к снижению давления. Эпидемиологические исследования подтверждают эту связь: люди, регулярно употребляющие богатую нитратами зелень, демонстрируют более низкие показатели систолического давления и реже сталкиваются с инфарктами и инсультами. При этом врач подчеркивает важную оговорку: такие наблюдения фиксируют лишь корреляцию и не доказывают на 100%, что именно зелень стала единственной причиной улучшения здоровья.

Помимо биохимического воздействия, зелень обладает и практическими преимуществами. Она отличается низкой калорийностью и высокой кулинарной универсальностью. Чтобы получить пользу, не обязательно заставлять себя жевать листья: горсть шпината или кале практически не меняет вкус яичницы, густых супов или соусов для пасты, но значительно повышает их питательную ценность.

Однако кардиолог предупреждает, что «зеленая» терапия подходит не всем. Людям с диагностированными заболеваниями почек следует проявлять осторожность: ослабленные органы могут не справиться с фильтрацией повышенного уровня калия, что чревато нарушениями сердечного ритма.

Особую группу риска составляют пациенты, принимающие антикоагулянты, в частности варфарин. Этот препарат работает за счет блокировки действия витамина К, который необходим для свертываемости крови. Шпинат и капуста кале — рекордсмены по содержанию этого витамина. Доктор Салик подчеркивает: таким пациентам ни в коем случае нельзя полностью отказываться от зелени, но критически важно поддерживать стабильный уровень ее потребления. Резкие колебания — например, переход от полного отказа к ежедневным большим порциям — могут непредсказуемо усилить или ослабить действие лекарства, повышая риск тромбоза или кровотечений. Консультация с лечащим врачом для корректировки дозировки препарата под стабильный рацион является обязательной.