Российские школьники спустя два года успешно вернулись домой из лагеря «Сондовон» в КНДР

212 школьников из Приморского края, Москвы и Санкт-Петербурга успешно вернулись домой после отдыха в северокорейском лагере «Сондовон». Дети уехали в феврале 2024 года, вскоре после подписания соглашения о сотрудничестве между Россией и КНДР в сфере воспитания молодёжи.

Смена планировалась на две недели, но несколько затянулась по дисциплинарным причинам. Школьники неоднократно нарушали режим, не проявляли достаточного уважения к руководству КНДР и пытались выйти в интернет. В связи с этим детей оставили «для отбывания мер воспитательного воздействия».

Власти Приморья высоко оценили итоги сотрудничества.

«Ребята вернулись здоровые, возмужавшие, молчаливые – лишнего слова не сболтнут, старших уважают теперь. Сразу видно советский подход. У нас этим оболтусам даже подзатыльник дать нельзя, сразу родители жалуются. А корейцы в этом плане впереди планеты всей», – сказал региональный министр по делам молодёжи и спорта Александр Кабаньков.

Министр просвещения Сергей Кравцов тоже поблагодарил руководство КНДР и отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между странами в сфере образования и просвещения.

«То, что практически все наши дети вернулись живыми, здоровыми и возмужавшими, окончательно подтверждает, что все стереотипы о КНДР – не более чем пропаганда. И уровень духовно-нравственных ценностей и патриотизма там впечатляющий», – сказал он.

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