Печь для царской бани: археологи раскрыли инфраструктуру столицы Сюникского царства

Артефакт, напоминающий модифицированную булаву, украшен сложным вихревым орнаментом в верхней части и восемью сплющенными лезвиями. По мнению исследователей, этот предмет был не просто оружием или украшением, а важнейшим инсигнием — символом королевской власти. Он относится к эпохе, когда Капан был столицей самопровозглашенного Сюникского царства, которое, оставаясь формально независимым, признавало над собой сюзеренитет правителей Великой Армении из династии Багратидов.

Исторический контекст находки подкрепляется записями средневекового летописца, епископа Степаноса Орбеляна из знатного рода Орбелянов. Согласно его трудам, Сюникское царство, основанное в 987 году, существовало чуть более 100 лет. Несмотря на то что столица региона была разрушена в 1126 году во время вторжений сельджуков под командованием Амира Харуна, государство сумело просуществовать до 1170 года. Капан оставался последним независимым армянским царством на территории Великой Армении во многом благодаря неприступной крепости Багаберд.

Археологический комплекс в Капане демонстрирует многослойную историю этих земель. Район входил в состав владений княжеской династии Сиуния, где еще в IV веке была возведена крепость, а к V веку разрослось поселение. Систематическое изучение Старого Капана началось лишь в 2024 году и уже принесло значимые результаты. Исследователи зафиксировали остатки мощных фортификаций, включая двухслойные оборонительные стены и массивную башню у входа в цитадель.

Помимо символов власти, ученые раскрывают повседневную жизнь и духовный уклад столицы. В ходе прошлогоднего сезона были раскрыты фундаменты и основания колонн трехнефной базилики IV–V веков, что свидетельствует о раннем распространении христианства в регионе. Рядом с руинами храма был обнаружен массивный каменный маслопресс диаметром около 1,2 метра (четыре фута), указывающий на развитое хозяйство.

Текущие раскопки добавили к этой картине новый элемент городской инфраструктуры: на месте базилики была найдена печь, сложенная из полированного камня. Археологи предполагают, что она использовалась для нагрева воды в общественной бане. Это открытие говорит о том, что Капан в период своего расцвета был не просто военным форпостом, а полноценным административным центром с развитой городской средой, где религиозные святыни соседствовали с общественными пространствами. Каждая из этих находок — от церковного фундамента до медного скипетра — позволяет точнее реконструировать историю Сюникского царства в период его короткого, но яркого политического существования.

Изображение: news.am