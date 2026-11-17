Какое давление считается нормальным?

Для взрослого человека идеальным и нормальным считается артериальное давление 120 на 80 миллиметров ртутного столба. Эти цифры знакомы многим, но что они значат на самом деле? Давайте разберем этот важный показатель здоровья.

Когда врач измеряет вам давление, прибор – он называется тонометр, всегда выдает два числа через дробь.

Верхнее число (систолическое давление): показывает силу, с которой кровь давит на стенки сосудов в тот самый момент, когда сердце сжимается и выталкивает очередную порцию крови. Систола – это медицинский термин, обозначающий фазу сжатия сердца. Нижнее число (диастолическое давление): показывает давление в сосудах в момент отдыха сердца. Между ударами оно расслабляется и наполняется кровью. Этот период отдыха врачи называют диастолой.

Медицинские стандарты разделяют показатели на несколько категорий:

Оптимальное: меньше 120/80. Сосуды работают в идеальном режиме. Нормальное: от 120/80 до 129/84. Отличный показатель для большинства людей. Высокое нормальное: 130–139 на 85–89. Это еще не болезнь, но уже повод задуматься о стиле жизни и ограничить соль.

Если цифры стабильно поднимаются выше 140/90, врачи говорят об артериальной гипертензии – стойком повышении давления, в народе ее зовут гипертонией. Опасность этого состояния в том, что сосуды постоянно испытывают перегрузку, словно шланг, который сильно пережали. Если же давление падает ниже 90/60, наступает артериальная гипотензия или пониженное давление. При ней органы могут недополучать кислород, из-за чего человек чувствует слабость, сонливость и головокружение.

Важно помнить про существование «рабочего давления». С возрастом, из-за естественной потери эластичности сосудов, норма может немного сдвигаться вверх. Однако главным критерием всегда остается ваше самочувствие и стабильность показателей. Чтобы узнать свое истинное давление, измеряйте его в состоянии полного покоя, отдохнув перед этим 5 минут.

Автор текста Анастасия Будаева