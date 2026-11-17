В Танзании во время восхождения на Килиманджаро умер израильский офицер-резервист

В Танзании во время восхождения на гору Килиманджаро скоропостижно скончался израильтянин Авишай Брайер, житель Модиин-Маккабим-Реут, отец троих детей. Как пишет «Исраэль а-Йом», трагедия произошла в понедельник, 16 ноября, когда Брайер вместе с друзьями пытался покорить высочайшую вершину Африки. Причина смерти не сообщается.

Брайер был офицером запаса 226-й бригады. После начала войны 7 октября 2023 года он провел сотни дней на резервистской службе, участвовал в военных операциях в Ливане и Сирии. Даже после 50 лет он продолжал добровольно служить в боевых подразделениях.

По профессии Брайер был бухгалтером, занимал руководящие должности в коммерческих компаниях, занимался финансовым консультированием. Около 20 лет он также собирал пожертвования для нуждающихся семей.

Брайер увлекался путешествиями и горными восхождениями. Ранее вместе с друзьями он поднялся на Олимп в Греции. Покорение Килиманджаро было его давней мечтой, которую он так и не успел осуществить.