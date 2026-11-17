В Кемеровской области разбился военный самолет Ан-12, есть погибшие

В Кемеровской области 17 ноября потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-12. По предварительным данным, на борту находились 17 человек, все они могли погибнуть. Об этом пишет ИА «Амител» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Официального подтверждения числа погибших пока нет.

Катастрофа произошла неподалеку от села Ягуново. По данным SHOT, самолет следовал из Новосибирска в Канск. Очевидцы рассказали, что Ан-12 загорелся еще в воздухе, после чего начал резко снижаться, упал в поле и взорвался.

Предположительно, причиной катастрофы могло стать возгорание одного из двигателей. По информации SHOT, летчики пытались отвести горящий самолет от жилых домов. Обломки разбросало в радиусе около 500 метров. О разрушениях на земле не сообщается.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк подтвердил факт авиационного происшествия в районе села Ягуново. Он сообщил, что выехал на место катастрофы, где работают экстренные службы.