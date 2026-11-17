Древние звезды помогли ограничить параметры гипотетических элементарных частиц

Учёные из Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН и Главной (Пулковской) астрономической обсерватории (ГАО) РАН вместе со студентами МГУ и СПбГУ использовали наблюдения старых звёзд-гигантов в 27 шаровых скоплениях Млечного Пути для поиска возможных проявлений новой физики. Сопоставив наблюдения с подробными расчётами звёздной эволюции, учёные установили, что константа взаимодействия лёгких аксионоподобных частиц с электронами должна быть меньше 6,4 × 10⁻¹⁴ на 95%-м доверительном уровне. Статья с результатами принята к публикации в международном журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP).

Многие теории, расширяющие Стандартную модель физики элементарных частиц, предсказывают существование аксионов или похожих на них аксионоподобных частиц. Если эти гипотетические, очень лёгкие частицы существуют, то они должны рождаться в горячих звёздных недрах и почти беспрепятственно вылетать из звёзд, унося с собой энергию. От этого ход эволюции звёзд меняется. Поэтому искать такие частицы можно не только в лабораторных экспериментах, но и изучая свет далёких звёзд.

Источник энергии Солнца и большинства звёзд – термоядерные реакции, при которых ядра водорода – протоны – соединяются в более тяжелые ядра гелия. Когда запасы водорода в центре звезды истощаются, её внутренняя структура перестраивается, внешние слои расширяются, а светимость возрастает — звезда превращается в красного гиганта. Через несколько миллиардов лет эта стадия ожидает и наше Солнце. Красные гиганты особенно чувствительны к возможным потерям энергии за счет новых частиц. В некоторый момент в центральной области гиганта начинаются термоядерные реакции с участием ядер гелия. Если есть дополнительный канал потери энергии, этот момент наступает позднее, а звезда успевает стать ярче. Максимальная светимость красных гигантов служит своеобразным индикатором новых частиц: чем сильнее их взаимодействие с электронами, тем заметнее должно быть увеличение светимости по сравнению с моделью звездной эволюции.

«Шаровые звездные скопления – это уникальные природные инструменты для изучения эволюции звёзд», — говорит один из авторов работы, ведущий научный сотрудник ГАО РАН, доктор физ.-мат. наук Георгий Гончаров. – «В каждом из них могут находиться сотни тысяч и даже миллионы звёзд, родившихся вместе более десятка миллиардов лет назад, на самых ранних этапах жизни Галактики. Анализируя эти звёзды совместно, мы можем точно определить их возраст и химический состав, от которых сильно зависит светимость самых ярких красных гигантов».

Работа по определению параметров шаровых скоплений велась в ГАО РАН на протяжении многих лет. Физика частиц за пределами Стандартной модели, напротив, — одно из основных направлений исследований теоретиков из ИЯИ РАН. Получить результаты удалось благодаря объединению усилий учёных разных специальностей при поддержке гранта Российского научного фонда № 22-12-00253-П. В статье [1], объединившей наблюдения космического телескопа Hubble, астрометрического спутника Gaia и многолетние наземные фотометрические измерения, была составлена однородная выборка из 27 шаровых скоплений. Важно было надёжно отделить принадлежащие скоплениям звёзды от случайно попавших на изображение того же участка неба.

На следующем этапе исследователи смоделировали на компьютерах эволюцию красных гигантов отдельно для каждого скопления — как в стандартной физической модели, так и с дополнительными потерями энергии на рождение аксионоподобных частиц. Для окончательного ограничения отобрали 24 скопления: в трёх остальных начало горения гелия происходит по особому сценарию, требующему отдельного анализа. Особое внимание уделили переменным звёздам и тому, что в небольшом скоплении самая яркая из наблюдаемых звёзд может случайно оказаться заметно слабее истинной вершины ветви красных гигантов.

Другой участник исследования, главный научный сотрудник ИЯИ РАН, член-корреспондент РАН Сергей Троицкий подчёркивает: «Мы не наблюдаем новые частицы непосредственно. Вместо этого проверяем, могли ли они незаметно уносить энергию из звёзд. Главной задачей было не просто получить маленькое число для константы взаимодействия, а разобраться, насколько этому числу можно доверять с учётом всех неопределённостей наблюдений и звёздных моделей». Авторы не только добавили в модели звёздной эволюции взаимодействие с аксионами, но и проверили по новейшим опубликованным измерениям базовые физические параметры звёздной эволюции, например, вероятности термоядерных реакций, и точность их измерений. Кое-что в общепринятых численных кодах пришлось поправить.

Наблюдения не обнаружили необходимости вводить потери энергии звёзд, связанные с новыми частицами. Полученное ограничение — самое строгое для лёгких аксионоподобных частиц; предыдущее, полученное по семи скоплениям и недавно исправленное с учётом корреляций общих систематических неопределенностей, примерно вдвое слабее. Улучшение связано с большей выборкой, более подробным моделированием звёзд, развитием метода анализа и учётом неопределённостей.

Уникальная однородная выборка скоплений и новые методы их анализа могут в дальнейшем применяться и к другим гипотезам о частицах, которые уносят энергию из звёздных недр.

Публикации

1. G. A. Gontcharov, O. S. Ryutina, C. J. Bonatto, S. S. Savchenko, S. V. Troitsky. Isochrone Fitting of Galactic Globular Clusters – VIII. Homogeneous estimates of parameters for 27 clusters. arXiv:2605.28505; Research in Astronomy and Astrophysics 27 (2027) 015023. http://doi.org/10.1088/1674-4527/ae74b5

2. G. A. Gontcharov, A. M. Kudashov, O. S. Ryutina, S. V. Troitsky. Isochrone Fitting of Galactic Globular Clusters – IX. Tip of the red-giant branch for 27 clusters and constraints on new particle physics. arXiv:2608.04801; принята в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) 22 октября 2026.

Изображение: шаровое скопление NGC 6254 – одно из исследованных в работе. Источник: ИЯИ РАН