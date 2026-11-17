В США произошел сбой в работе засекреченной сети агентства национальной безопасности

В США произошел масштабный сбой в работе защищенной компьютерной сети агентства национальной безопасности (АНБ), используемой для обмена секретной информацией. Об этом 17 ноября пишет CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, пока нет свидетельств того, что причиной сбоя стала кибератака. Специалисты выясняют характер неисправности, ее масштабы и возможные последствия.

АНБ в связи со сбоем изменило порядок выхода сотрудников на работу, организовав их поэтапное прибытие в учреждения агентства.

Инцидент произошел на фоне нескольких крупных технических неполадок в американской инфраструктуре. В частности, 13 ноября сбой в системе связи Федерального управления гражданской авиации США (FAA) привел к временной остановке авиасообщения по всей стране. В последние дни также сообщалось о проблемах в работе сервисов Microsoft, банковских систем и авиакомпании United Airlines.

При этом никаких данных о связи этих происшествий со сбоем в сети АНБ нет.