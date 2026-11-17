В 1,7 раза мощнее и в 2 раза быстрее: уральский композит решает главную проблему водородной энергетики

Уральские ученые улучшили эффективность устройств для водородной энергетики, работающих при пониженных температурах (к примеру, в условиях Крайнего Севера). Химикам из Уральского федерального университета (УрФУ) и Института высокотемпературной электрохимии (ИВТЭ УрО РАН) удалось подобрать идеальный композит, который повысил максимальную мощность топливного элемента (позволяет использовать водород для получения электрической энергии) в 1,5–1,7 раза, а скорость производства водорода более чем в 2 раза. Описание нового композита исследователи опубликовали в International Journal of Hydrogen Energy.

«Развитие водородной энергетики сдерживается высокой рабочей температурой твердооксидных устройств, из-за которой они быстро изнашиваются. Наша цель — снизить рабочую температуру до 500–700 °C и заставить устройства эффективно работать в этих условиях. Главная проблема при сниженных температурах заключается в замедлении электрохимических реакций на “воздушном” электроде, который отвечает за взаимодействие с кислородом. Для решения этой проблемы мы создали композит —механическую смесь из никелита и протонного электролита», — рассказывает руководитель научной группы, заведующий лабораториями УрФУ и ИВТЭ УрО РАН Дмитрий Медведев.

Ученые проверили всю линейку составов с добавкой от 0 % до 70 %. Оптимальной пропорцией оказалось добавление ровно 20 % протонного электролита к никелиту.

«Никелит обладает высокой электронной проводимостью, но ему не хватает ионной проводимости для быстрого протекания реакций. Добавка электролита создает обширную сеть трехфазных границ — таких зон, где происходит протекание электрохимических реакций. Однако если электролита становится слишком много (40 % и выше), его частицы начинают физически разъединять зерна никелата, уменьшая непрерывные пути для движения электронов и эффективность устройства. При 20-процентной добавке достигается идеальный баланс», — добавляет научный сотрудник лабораторий УрФУ и ИВТЭ УрО РАН Артем Тарутин.

Новый композит проверили на настоящих электрохимических ячейках. Материал с оптимальным составом показал эффективность в разы выше.

«Использование оптимального состава позволило повысить максимальную мощность топливного элемента в 1,5–1,7 раза, до 330 мВт/см2 при 750 °C, а скорость производства водорода более чем в 2 раза, до 6 мл/мин/см2 по сравнению с чистым никелитом», — добавляет Дмитрий Медведев.

В планах исследователей — продолжить работу над снижением рабочих температур. На данный момент существенная часть энергии теряется в самом электролите, поэтому следующая задача, которую предстоит решить — уменьшить толщину мембраны с 30 до 4–10 микрометров.

Справочно: коммерциализацию твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) сдерживает в том числе высокая рабочая температура, которая повышает стоимость изделия и сокращает срок службы. Снижение рабочей температуры с традиционных 850–1000 °C до 500–700 °C — общее направление мировых разработок. Активные исследования в данной сфере ведутся в Японии, США, Китае, Европе.

По оценкам аналитиков, мировой рынок ТОТЭ может вырасти с примерно 2,89 млрд долларов в 2026 году до 16,53 млрд долларов к 2031 году. Прогнозируют, что драйверами развития рынка и спроса на ТОТЭ станут масштабные дата-центры и проекты с распределенным электроснабжением. Главная причина такого спроса — дефицит мощностей в традиционных электросетях. Подключение крупного ИИ-кампуса к общей сети может занимать от 3 до 7 лет. Модульные ТОТЭ-системы разворачивают на площадке всего за 90 дней.

В частности, в качестве источника энергии для разворачивания ИИ-инфраструктуры крупная японская транснациональная компания в сфере информационных технологий планирует использовать серверы на базе твердооксидных топливных элементов. Первые поставки запланированы на 2027 год. Аналогичные планы и у американских транснациональных компаний.

На фото — образец керамики. Фото: пресс-служба УрФУ.