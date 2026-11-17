Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Gmail и сервисов Apple

Тысячи пользователей по всему миру сообщают о сбоях в работе почтового сервиса Gmail и ряда сервисов Apple. Жалобы поступают в том числе из Израиля.

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего сообщения пользователей о технических неполадках, резко выросло число жалоб на Gmail. Пользователи сообщают прежде всего о проблемах с получением электронной почты. О сбое пишет GV Wire.

Одновременно поступают сообщения о неполадках в работе сервисов Apple, включая iCloud, App Store и Apple Pay. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к учетным записям, синхронизацией данных и использованием отдельных функций.

На официальной странице состояния сервисов подтверждается наличие проблем.

Причины неполадок пока не установлены. Нет подтверждений того, что сбои Gmail и сервисов Apple связаны между собой.