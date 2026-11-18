Предложен новый подход к оценке загрязнения почв пестицидами

Ученые Высшей инженерной школы агробиотехнологий Томского государственного университета изучили, как пестициды разрушаются в сельскохозяйственных почвах при низких температурах. Исследователи установили, что снижение концентрации пестицида не всегда означает полную очистку почвы: продукты его распада могут сохраняться в ней годами, а иногда оказываются опаснее исходного вещества. Ученые предложили новый подход к оценке загрязнения, который поможет разрабатывать более эффективные технологии очистки почв.

Пестициды применяют в сельском хозяйстве для защиты растений от сорняков, вредителей и болезней. Однако их остатки могут накапливаться в почве, нарушать работу полезных микроорганизмов и попадать в грунтовые и поверхностные воды. Особенно актуальна эта проблема для Сибири и других регионов с холодным климатом, где низкие температуры замедляют естественное разложение загрязняющих веществ.

Для очистки почв используют микроорганизмы, способные разрушать пестициды. Эффективность такой очистки обычно оценивают по тому, насколько снизилась концентрация исходного вещества. Однако пестицид может не разложиться полностью, а превратиться в другие химические соединения. Некоторые из них оказываются более устойчивыми, подвижными и токсичными, чем исходное вещество.

Загрязненная почва становится источником вторичного загрязнения воды, а также угрозой для микробных сообществ и круговорота азота, а через них — для здоровья растений, животных и человека. Без очистки остатки накапливаются из года в год. При этом традиционные оценки, основанные на периоде полураспада при температуре 20–30 °C, завышают реальную скорость разложения пестицидов в холодном климате. Поэтому такие оценки не могут служить надежной основой для управления экологическими рисками, — рассказала один из соавторов работы доцент кафедры биотехнологии и биоинформатики ВИША ТГУ Ольга Иккерт.

Чтобы изучить эту проблему, учёные ВИША ТГУ Максат Кадырбаев, Кирилл Голохваст и Ольга Иккерт проанализировали научные публикации за 2000–2026 годы. Они сосредоточились на шести классах пестицидов: атразине, MCPA, 2,4-D, имидаклоприде, циперметрине, метолахлоре и хлорпирифосе. Исследователи изучили, как эти вещества разрушаются под действием микроорганизмов в холодных почвах. Также они выяснили, какие соединения образуются при их распаде и что происходит с ними при низких температурах.

Анализ показал, что некоторые пестициды способны надолго связываться с частицами почвы, а продукты распада других легко вымываются водой. Например, атразин может полностью разлагаться или надолго оставаться в почве, причем замерзание и оттаивание замедляют его разрушение. MCPA, 2,4-D и имидаклоприд постепенно превращаются в другие соединения, но пока неизвестно, могут ли они полностью разложиться при низких температурах. Циперметрин прочно связывается с частицами почвы, а один из продуктов его распада может сохраняться в ней. Метолахлор, напротив, образует соединения, которые легко вымываются талой водой. При разложении хлорпирифоса также образуется вещество, которое в холодных условиях может как разрушаться дальше, так и накапливаться.

Ученые предполагают, что весной загрязняющие вещества могут распространяться быстрее, чем микроорганизмы успевают их разлагать. Эту гипотезу еще предстоит проверить экспериментально.

Авторы исследования предлагают оценивать эффективность очистки не только по снижению концентрации исходного пестицида, но и по дальнейшей судьбе продуктов его распада. Для этого необходимо определять, какая часть вещества полностью разложилась до простых неорганических соединений, какая сохранилась в почве, а какая была вымыта водой.

Такой подход позволит точнее оценивать экологические риски и эффективность биопрепаратов. При их разработке важно учитывать не только способность бактерий и грибов разрушать пестициды, но и возможность полностью разлагать продукты их распада при низких температурах.

Результаты обзора имеют практическое значение для исследований ВИША ТГУ по биологической очистке почв Сибири. В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, учёные ищут местные штаммы бактерий и грибов, способные разрушать пестициды в холодном климате. В дальнейшем на их основе планируют создавать отечественные биопрепараты для восстановления загрязненных сельскохозяйственных земель. Работа выполнена при поддержке федеральной программы «Приоритет 2030».

Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Monitoring and Assessment.

Фото: ТГУ

Источник: Минобрнауки России