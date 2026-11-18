Права признаны, равенство отстает: парадоксы американской политики на Аляске

Аляска — единственный арктический штат США, и история отношений Вашингтона с ее коренными народами оказывается сложнее, чем часто принято думать. В научной статье петербургских ученых, А. Сергунина и М. Лагутиной, прослеживается, как с 1867 года, когда территория перешла под юрисдикцию США, политика менялась: от сегрегации, дискриминации и ассимиляции — к постепенному формированию правовой базы, которая закрепляет права коренных жителей на землю, традиционное природопользование, элементы самоуправления и сохранение культурной идентичности.

Интересен и сам состав коренного населения. Предки индейцев пришли на Аляску из Южной Сибири через Берингию примерно 23–24 тыс. лет назад, а позднее морским путем и по льду туда мигрировали алеуты и эскимосы. По переписи 2020 года коренные жители составляли 15,7% населения Аляски — 133 311 человек, тогда как 84,3% приходилось на некоренное население. Около 20% коренных жителей живут в городах, прежде всего в Анкоридже и Фэрбенксе, а 80% — в более чем 200 деревнях. Среди них индейские народы — тлинкиты, хайда, цимшианы и атабаски, а также алеуты, юпики и инупиаты.

В русский период Российско-американская компания во многом опиралась на традиционные промыслы коренных народов: только они обладали нужными навыками для добычи калана, морского котика и сивуча. Русские поселенцы в основном занимались администрированием, обороной, обслуживанием кораблей и внешней торговлей, а компания делила коренное население на «зависимое» и «независимое».

После перехода Аляски к США ситуация долгое время оставалась тяжелой для коренных народов. Но постепенно государство перешло к правовому признанию их прав. Ключевой вехой стал Закон 1971 года об удовлетворении исков коренного населения, а важную роль сыграли общественные объединения коренных жителей, боровшиеся за гражданские и земельные права. Сегодня государство и организации коренных народов взаимодействуют через институциональные механизмы.

При этом авторы подчеркивают: значительный прогресс в правовой сфере не отменил социально-экономических и демографических проблем. У коренных жителей Аляски по-прежнему ниже уровень жизни, здравоохранения и образования, чем у некоренного населения, сохраняются структурные ограничения развития. Поэтому современная политика США выглядит противоречивой: она сочетает правовое признание и социально-экономическую поддержку с сохраняющимися ограничениями. Для сравнительного анализа моделей государственной политики в Арктике этот опыт представляет заметный интерес.

Исследование опубликовано в журнале «Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения»

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