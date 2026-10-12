 

Пожар уничтожил старешиий крытый рынок Парижа

12.10.2026, 12:34, Разное
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В Париже в ночь на 12 октября пожар уничтожил старейший крытый рынок города – рынок Анфан-Руж, расположенный в историческом квартале Маре. Он был основан в 1615 году, в начале правления короля Людовика XIII.

Сообщение о возгорании поступило в 4:15 утра. К моменту прибытия пожарных пламя охватило рынок, площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. В борьбе с огнем принимали участие 150 пожарных и 50 спасательных машин.

Им удалось локализовать пожар, не допустить, чтобы пламя перекинулось на соседние здания. По первоначальной информации, пострадавших нет. Начато расследование. Причины пожара пока не установлены.

Добавим, что нынешнее название «малый рынок Маре» получил в XVIII веке в честь расположенного неподалеку детского приюта. Местные жители пресекли неоднократные попытки изменений его предназначения и сноса. Он стал одним из центров гастрономической сцены столицы.


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