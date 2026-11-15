Потеря зубов оказалась опаснее для мозга, чем предполагалось: что выяснили учёные

Количество сохранившихся зубов может оказаться неожиданно важным показателем риска деменции. К такому выводу пришли японские учёные, обнаружившие, что потеря зубов связана с развитием заболевания сильнее, чем предполагалось ранее. По результатам исследования этот фактор оказался сопоставим по потенциальному влиянию с некоторыми давно признанными угрозами для здоровья мозга.

Учёные проанализировали данные 47 293 жителей Японии в возрасте от 65 лет. За участниками наблюдали около девяти лет, с 2013 по 2022 год. За это время деменция развилась у 8247 человек, или 17,4% участников. Исследователи решили выяснить, насколько вероятность заболевания связана с количеством оставшихся зубов, и сравнить эту связь с другими известными факторами риска.

Результаты показали заметную закономерность: чем меньше зубов сохранялось у человека, тем чаще у него развивалась деменция. Среди людей с 20 и более зубами регистрировали 1,63 случая заболевания на 100 человеко-лет наблюдения. При наличии 10–19 зубов показатель увеличивался до 2,31, при наличии 1–9 зубов — до 2,97, а среди полностью потерявших зубы достигал 4,34.

Разница частично объяснялась возрастом, полом и материальным положением участников. Однако даже после статистического учёта этих обстоятельств связь сохранялась. По сравнению с людьми, у которых осталось не менее 20 зубов, риск деменции был выше на 14% при наличии 10–19 зубов, на 12% при наличии 1–9 зубов и на 27% при полном отсутствии зубов.

Самое интересное обнаружилось, когда исследователи сопоставили потерю зубов с другими факторами риска деменции. Для этого они использовали статистический метод, позволяющий оценить, какая доля случаев заболевания в популяции теоретически связана с определённым фактором, если предположить, что он действительно способствует развитию болезни.

Согласно расчётам, с потерей зубов могли быть связаны 7,2% случаев деменции. Это оказался третий по величине показатель среди изученных факторов. Выше находились только симптомы депрессии (10,5%) и социальная изоляция (9,4%). Потеря зубов опередила даже такие известные факторы риска, как курение, недостаточная физическая активность и низкий уровень образования.

Особенно выраженной эта связь оказалась у мужчин. Среди них потеря зубов заняла первое место среди всех рассмотренных факторов риска с расчётным показателем 12%. У женщин он составил 6,1%, что соответствовало четвёртому месту.

Почему состояние зубов вообще может быть связано с работой мозга? Исследователи предлагают несколько возможных объяснений.

Первое связано с питанием. Потеряв значительную часть зубов, человек испытывает трудности с пережёвыванием пищи. Это может ограничивать рацион и приводить к недостатку питательных веществ, что, в свою очередь, связано с ухудшением когнитивных функций.

Второй возможный механизм — социальная изоляция. Потеря зубов может влиять на общение и социальную активность, а одиночество уже рассматривается как самостоятельный фактор риска деменции.

Наконец, заболевания, приводящие к потере зубов, нередко сопровождаются воспалением в полости рта. Оно потенциально может способствовать развитию воспалительных процессов во всём организме, которые, в свою очередь, способны негативно влиять на работу мозга.

При этом исследователи подчёркивают важное ограничение: обнаруженная связь ещё не доказывает, что именно потеря зубов вызывает деменцию. Нельзя также утверждать, что сохранение зубов обязательно предотвратит заболевание. Кроме того, часть информации учёные получили непосредственно от участников, а такие сведения могут содержать неточности.

Тем не менее результаты заставляют по-новому взглянуть на значение здоровья полости рта. В обновлённом в 2024 году докладе комиссии журнала The Lancet перечислены 14 изменяемых факторов риска деменции, но состояние зубов в этот список не вошло.

Авторы исследования считают, что накопленные данные дают основания пересмотреть такой подход. Если дальнейшие работы подтвердят причинную связь, профилактика заболеваний зубов и дёсен может стать ещё одним направлением борьбы с деменцией.

Исследование опубликовано в журнале Journal of the American Medical Directors Association.