Посол Ирана вызван в МИД Франции, ему выразили протест из-за провокаций и инсинуаций

Посол Ирана в Париже был вызван в министерство иностранных дел Франции, где ему был выражен протест в связи с кампанией дезинформации, проводимой иранским режимом вокруг охвативших Францию манифестаций.

«Инсинуации, распространяемые министерством иностранных дел Ирана в социальных сетях, являются абсолютно неприемлемыми, а вызов посла Франции в МИД лишен оснований. Провокации должны прекратиться», – сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Паскаль Конфавро.

6 октября посол Франции в Тегеране Пьер Кошар был вызван в министерство иностранных дел Ирана, где ему выразили протест в связи с насилием против участников охвативших Францию манифестаций. «Подобная жесткость в отношении демонстрантов – наглое нарушение прав человека», – говорится в ноте.

Манифестации во Франции начались как протесты против условий преподавания в школах. Быстро они попали под контроль ультраправых и исламистов и переросли в беспорядки, сопровождающиеся столкновениями с полицией и вандализмом.

В самом Иране в январе были с крайней жестокостью подавлены оппозиционные выступления. Десятки человек были убиты. Власти утверждают, что погибших было не более 3000, а ответственность за беспорядки режим аятолл возложил на Израиль и США.

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